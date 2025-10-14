Свят

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

14 октомври 2025, 12:34
Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът
Меган Маркъл   
Източник: Getty Images

Д изайнерът на Balenciaga, Пиерпаоло Пичоли, разкри, че Меган Маркъл сама се е поканила на ревюто му по време на Седмицата на модата в Париж по-рано този месец, пише The Post.

„С Меган се запознахме преди няколко години и оттогава поддържаме контакт“, сподели 58-годишният Пичоли пред The Cut на 11 октомври. „Тя ми писа и каза, че би искала да присъства на шоуто.“

Източник: Getty Images

„Нямаше никаква стратегия или голяма организация около това“, добави дизайнерът. „Не казах на никого, че ще дойде, защото исках да остане изненада. В света на модата истинските изненади са рядкост — а тази беше красива.“

Херцогинята на Съсекс, 44-годишната Меган, изненада гостите на ревюто на Balenciaga на 4 октомври, когато се появи в Париж в бяла туника с пелерина и съчетан панталон. Според говорителя ѝ тя е била там, за да „подкрепи“ Пичоли, който представяше първата си колекция като креативен директор на марката след назначението си през юли.

Източник: Getty Images

„През годините херцогинята е носила редица дизайни на Пиерпаоло“, обясни представител на Маркъл.

„Те са работили заедно по важни публични изяви. Тя отдавна се възхищава на неговото майсторство и модерна елегантност – а тази вечер бе поредно доказателство за това приятелство и взаимно уважение.“

Но появата ѝ предизвика остра реакция в социалните мрежи, тъй като Balenciaga все още е под сянката на скандала отпреди три години, когато кампания на бранда включи деца, държащи плюшени мечета с елементи, напомнящи BDSM-естетика.

Източник: Getty Images

Критиците не закъсняха:

„Херцогинята на лицемерието – жена, която твърди, че защитава децата, но отива на ревю на марка с такава скандална кампания“, написа един потребител в Instagram.

Друг добави: „Как може майка да подкрепи такава марка?“

Самият Пичоли, обаче, продължи да защитава името си в модата, като заяви, че иска Balenciaga да бъде символ на „ново начало“.

Маркъл, която наскоро се завърна във фокуса на общественото внимание заедно с принц Хари, бе забелязана да се смее по време на ревюто, след като модел се спъна на подиума. Според журналистката Шарлот Грифитс от Mail on Sunday Меган „избухнала в смях, но бързо се овладяла, осъзнавайки, че ситуацията не е подходяща“.

Източник: Getty Images

Представител на херцогинята по-късно заяви пред Daily Mail, че тя не се е смяла на модела и че случката е била „погрешно интерпретирана“.

Меган и принц Хари, 41, имат две деца – принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.).

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл Balenciaga Седмица на модата в Париж Пиерпаоло Пичоли Моден скандал Херцогиня на Съсекс Критика Кралски особи Модни ревюта Обществена реакция
Последвайте ни

По темата

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

България Преди 6 минути

Детето е с охлузна рана в областта на врата

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 8 минути

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 30 минути

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

България Преди 46 минути

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 59 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 1 час

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Свят Преди 1 час

Задържаните са на 16 и 18 години

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

Иво Сиромахов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

България Преди 1 час

Сиромахов иронизира предложението на ИТН

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 1 час

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Свят Преди 1 час

Тръмп използва властта на президентския пост, за да изисква цена, често в буквален, паричен смисъл, от всеки, с когото има вземане-даване, пише в свой анализ Politico

<p>12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш</p>

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Любопитно Преди 1 час

От хормонален дисбаланс до липса на сън – често тялото има свои собствени причини да задържа килограмите, дори при диета и тренировки

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Любопитно Преди 2 часа

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк (СНИМКА)

Edna.bg

Димитър Папазов: Устройва ни само победа срещу Чехия

Gong.bg

България U21 посреща Чехия U21 тази вечер

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg