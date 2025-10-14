Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Д изайнерът на Balenciaga, Пиерпаоло Пичоли, разкри, че Меган Маркъл сама се е поканила на ревюто му по време на Седмицата на модата в Париж по-рано този месец, пише The Post .

„С Меган се запознахме преди няколко години и оттогава поддържаме контакт“, сподели 58-годишният Пичоли пред The Cut на 11 октомври. „Тя ми писа и каза, че би искала да присъства на шоуто.“

Източник: Getty Images

„Нямаше никаква стратегия или голяма организация около това“, добави дизайнерът. „Не казах на никого, че ще дойде, защото исках да остане изненада. В света на модата истинските изненади са рядкост — а тази беше красива.“

Херцогинята на Съсекс, 44-годишната Меган, изненада гостите на ревюто на Balenciaga на 4 октомври, когато се появи в Париж в бяла туника с пелерина и съчетан панталон. Според говорителя ѝ тя е била там, за да „подкрепи“ Пичоли, който представяше първата си колекция като креативен директор на марката след назначението си през юли.

Източник: Getty Images

„През годините херцогинята е носила редица дизайни на Пиерпаоло“, обясни представител на Маркъл.

„Те са работили заедно по важни публични изяви. Тя отдавна се възхищава на неговото майсторство и модерна елегантност – а тази вечер бе поредно доказателство за това приятелство и взаимно уважение.“

Но появата ѝ предизвика остра реакция в социалните мрежи, тъй като Balenciaga все още е под сянката на скандала отпреди три години, когато кампания на бранда включи деца, държащи плюшени мечета с елементи, напомнящи BDSM-естетика.

Източник: Getty Images

Критиците не закъсняха:

„Херцогинята на лицемерието – жена, която твърди, че защитава децата, но отива на ревю на марка с такава скандална кампания“, написа един потребител в Instagram.

Друг добави: „Как може майка да подкрепи такава марка?“

Самият Пичоли, обаче, продължи да защитава името си в модата, като заяви, че иска Balenciaga да бъде символ на „ново начало“.

Маркъл, която наскоро се завърна във фокуса на общественото внимание заедно с принц Хари, бе забелязана да се смее по време на ревюто, след като модел се спъна на подиума. Според журналистката Шарлот Грифитс от Mail on Sunday Меган „избухнала в смях, но бързо се овладяла, осъзнавайки, че ситуацията не е подходяща“.

Източник: Getty Images

Представител на херцогинята по-късно заяви пред Daily Mail, че тя не се е смяла на модела и че случката е била „погрешно интерпретирана“.

Меган и принц Хари, 41, имат две деца – принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.).