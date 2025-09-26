Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Д а живее кралицата – или поне пръстенът.

Меган Маркъл направи бляскаво изявление по време на благотворително събитие в Санта Барбара , представяйки ослепително ново бижу от любимия си бижутер Логан Холоуел.

44-годишната херцогиня на Съсекс носеше 14-каратов златен пръстен с лунен камък „Queen Water Drop“. Моделът е с крушовидна форма, обграден от ореол от бели диаманти, и се предлага на цена от 4195 долара.

Meghan Markle’s new ‘Queen’ ring sends a royal message https://t.co/6OY3OirWCI pic.twitter.com/v5UVIzNAIB — Page Six (@PageSix) September 25, 2025

Фактът, че избра пръстен с името „Кралица“, не остана незабелязан от кралските наблюдатели – особено предвид сложните ѝ отношения със собствената ѝ титла. Откакто през 2020 г. се оттегли от кралските си задължения, Меган внимателно изгражда публичния си имидж – а изборът ѝ на бижута често говори сам за себе си.

Бижуто може да бъде възприето и като символичен жест към покойната майка на принц Хари – лунният камък традиционно се свързва с богинята Даяна, отбелязват от сайта на марката.

Meghan Markle spotted wearing new £3,185 ring on her right handhttps://t.co/JSCz6RYts3 — GB News (@GBNEWS) September 25, 2025

За благотворителното събитие Маркъл комбинира диамантения блясък с тъмносиня рокля без ръкави с копчета на Carolina Herrera (2490 долара), пристегната на талията, и карамелени кожени обувки на висок ток Ralph Lauren Tenney, оставяйки бижутата да бъдат акцентът на визията. Тя добави и своя часовник Cartier Tank Française, съчетан с емблематичната гривна Cartier Love, и завърши тоалета с деликатна тенис гривна на Jennifer Meyer с миниатюрни безели. Пръстенът, който носеше на благотворителния концерт One805LIVE! на Кевин Костнър, е най-новото попълнение в разрастващата ѝ колекция от бижута на Логан Холоуел. Като майка на две деца, Маркъл отдавна е почитател на бранда, известен с вдъхновените си от небесни символи творения.

Meghan shows off huge new 'Queen' ring with gem 'associated with the goddess Diana' - as fans speculate it's a birthday present from Harry https://t.co/6CfrGE0cPR — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 25, 2025

Особено впечатление правят колиетата със съзвездия от марката, които олицетворяват децата ѝ Арчи и Лилибет. Тя ги е носила по време на няколко публични изяви, включително и при представянето на менторската си програма 40×40 за рождения си ден през 2021 г.

През януари тази година актрисата и бизнесдама се завърна в Instagram след петгодишна пауза с нова профилна снимка, на която носи диамантено тенис колие на Logan Hollowell (26 995 долара). Независимо дали е умишлено или не, изборът ѝ на пръстен с името „Кралица“ ясно подсказва, че макар Маркъл да е напуснала двореца, тя все още остава кралска фигура по свой собствен начин.