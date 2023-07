На фона на "ерата на провала“: Меган Маркъл и принц Хари изглеждат щастливи

М еган Маркъл и принц Хари изглеждаха щастливи, докато се разхождаха из Санта Барбара, Калифорния, след като се разделиха със Spotify.

Двойката беше усмихната, докато се държеше за ръце, излизайки заедно от офис сграда в петък. Двамата бяха придружени от мъж, който изглеждаше като техен бодигард.

41-годишната херцогиня на Съсекс носеше бял суитчър, прибран в кафяви къси панталони. Тя допълни външния си вид с бяла шапка, слънчеви очила и гривни. Междувременно принц Хари беше облечен небрежно в поло, съчетано с бейзболна шапка и очила.

Появата им идва седмици след като Spotify прекрати договора си с кралските особи на стойност 20 млн. долара след само един сезон на подкаста на Маркъл "Архетипи".

Бяха повдигнати и въпроси за бъдещето на партньорството им с Netflix на стойност 100 млн. долара.

Съобщава се, че херцогът и херцогинята са обвинили за неуспехите си - които Rolling Stone нарече "ерата на провалите" - поредица от лош късмет.

"Говори се, че те смятат, че са имали наистина лош късмет", заяви източник пред Daily Mail.

Източникът твърди, че двойката е изтъкнала като причина за борбата си да пробие в частния сектор COVID-19, икономическия спад и лошото здраве и последвалата смърт на принц Филип и кралица Елизабет II.

Двойката обяви, че ще се оттегли от кралските си задължения през януари 2020 г., месеци преди светът да се затвори заради пандемията от коронавирус.

Повече от година по-късно, през март 2021 г., те седнаха за взривоопасно интервю с Опра Уинфри и открито говориха за нещастието си в кралското семейство.

През следващия месец принц Филип умира на 99-годишна възраст.

През август 2022 г. Маркъл стартира своя подкаст "Архетипи", но той е засенчен от смъртта на кралица Елизабет II през следващия месец.

Въпреки високия рейтинг на подкаста, сделката на Spotify с двойката впоследствие се развали.

Вътрешен човек заяви по-рано този месец, че двамата не са създали достатъчно съдържание, за да получат пълното си възнаграждение от 20 млн. долара.

