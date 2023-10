Маскирани кораби и фалшиви самолети - как Русия защитава Черноморския си флот

С поред изследвания Русия се е опитала да маскира с боя поне пет от корабите на Черноморския си флот - включително флагманския си кораб. Но Кремъл не се е спрял само на корабите, а използва техники за примамка и във военновъздушните бази, като боядисва фалшиви самолети на асфалта.

Черноморският флот на Русия някога е бил смятан за могъщ, но с нарастващата заплаха от украински атаки Москва се е обърнала към стратегия от Първата световна война, за да го защити.

Въпреки че самата тя няма флот, Украйна успя да извърши редица успешни атаки, включително удари по щаба на руския Черноморски флот в Севастопол през септември и по 612-футовия му флагман "Москва" през април миналата година.

Sky News установява, че през последните два месеца Русия е боядисала пет от корабите на флота, включително флагмана "Адмирал Макаров", което анализаторите определят като опит за защита на "уязвимия" флот.

Черноморският флот (ЧФ) разполага с около 30 военни кораба и е базиран основно в Севастопол в окупирания Крим.

От медията разбират, че носът и кърмата на пет военни кораба, включително "Адмирал Макаров" - който стана флагман на флота след потъването на "Москва" - са боядисани в морско синьо или черно между 26 май и 4 юли тази година.

Експертите предполагат, че боядисването на "Макаров", сестринския му кораб "Адмирал Есен", "Иван Гобулец", "Муромец" и "Грейворон" има за цел визуално да отвлече вниманието на украинските заплахи, включително морските дронове, и да направи корабите да изглеждат по-малки.

Украйна се похвали с използването на морски безпилотни летателни апарати - безпилотни пъргави плавателни съдове, които носят експлозиви и се движат по повърхността на водата - които бяха използвани при нападения в Крим.

Сравнявайки архивни снимки на петте кораба и по-нови снимки, публикувани в руски канал в Telegram, свързан с KCHF.ru - уебсайта на флота. Не сме в състояние да докажем точната дата, на която тези кораби са били боядисани, но базираме нашата хронология на датите, на които изображенията са били публикувани онлайн.

Изследователи с отворен код по-рано посочиха, че боядисаният "Адмирал Есен" може да се види и на сателитни снимки. Корабът съдържа наземна ракета 8 "Калибр" - която е била редовно използвана срещу Украйна по време на войната.

Анализаторите твърдят, че това е "нова форма на ослепителна боя" - техника за примамка, използваща неправилни шарки и цветове, която за първи път е използвана през Първата световна война, за да помогне да се осигури защита от германските лодки в морето.

Анализаторите твърдят, че боядисването на двете страни на кораба се опитва да го представи като по-малък, отколкото е - скривайки ключови характеристики като хеликоптерните площадки.

Въпреки че военноморската примамка не е нещо ново, тя ни казва нещо за заплахата, която представлява Украйна.

Анализаторът в областта на отбраната и сигурността професор Майкъл Кларк заяви: "Това е разумна идея, но Русия не е смятала, че флотът й ще бъде в такова положение. Налага се да се върнат към някои стари традиционни методи.

"Не мислех, че БМФ ще бъде подложен на толкова голям натиск. Фактът, че украинците го направиха уязвим, не го очаквахме в началото на войната".

Той добавя, че това е евтина тактика и може да спечели на руските сили допълнително време за сваляне на идващите ракети, ако дроновете се хванат на визуалното отвличане на вниманието, но тя има "намаляваща ефективност".

Украйна има достъп до безпилотни самолети, които използват радарна сигнатура и инфрачервени сигнали, така че в някои случаи покритието с боя няма да има значение за откриването.

Но Русия не се е спряла само на морския камуфлаж - тя също така използва техниката за примамка, за да се опита да защити въздушните си бази - дори тези, които са близо до Москва.

Сателитни изображения, на които по-рано обърнаха внимание изследователи с отворен код, показват, че Русия е боядисала няколко самолета на земята в авиобазите, за да се опита да заблуди украинските дронове.

Снимки, направени в авиобазите Енгелс и Ейск, както и в база за изстрелване на ракети С400 през последните няколко месеца, показват самолети, включително стратегически бомбардировачи Ту-95, изрисувани на асфалта.

Базата С400 в Тимирязевски район се намира само на около 10 км от центъра на Москва.

