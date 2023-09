Обрат: “Убитият“ от Украйна командир на Черноморския флот се появи във видео

К омандирът на Черноморския флот на Русия, за когото Украйна твърди, че загина при неотдавнашен ракетен удар, се появи във видео, разпространено от руското министерство на отбраната.

По-рано тази седмица Киев заяви, че е убил адмирал Виктор Соколов и 34 офицери при безпрецедентен удар по военноморския щаб на флота в анексирания Кримски полуостров миналата седмица.

Соколов беше заснет във военна униформа да присъства чрез видеовръзка на заседание, проведено и председателствано от министъра на отбраната Сергей Шойгу.

