Колко висока може да е една планина на Земята

Н а теория една планина би могла да надмине височината на Еверест, но силите на гравитацията и ерозията работят срещу това.

Преди 60 милиона години, когато Евразийската плоча се сблъскала с Индийската се образувала планинска верига. Тъй като и двете плочи били с еднаква плътност не било възможно нито една от двете да потъне и единственият им друг „изход“ бил нагоре.

Така се образували Хималаите - планинската верига с най-високите върхове на Земята. Най-високият връх е Еверест, извисяващ се на 8,8 км. над морското равнище. Вторият е K2 – 8,6 км. над повърхността.

Възможно ли е обаче тези върхове да са още по-високи? В този ред на мисли, колко нависоко е възможно да се простира една планина на Земята?

Теоретично, една планина „би могла да е доста по-висока от Еверест“, казва Джийн Хъмфрис, геофизик от университета в Орегон. Но преди това има някои предизвикателства за преодоляване.

Например, всяка земна структура, която започне да образува планина се смъква заради земното притегляне, „подобно на тесто за хляб, което поставяте на масата“, допълва Хъмфрис.

Процесът на ерозия също възпира „растежа“ на планините. Ледниците са много важна част във формирането на планините.

Учените наричат ледниковата ерозия „ледников циркуляр, заради способността им да ошлайфат склоновете на планините, в резултат, на което обаче стават податливи на свлачища“, казва още Хъмфрис.

От всичко това следва, че „колкото по-голяма е планината, толкова по-силен е натискът оказан от гравитацията и толкова по-голяма е вероятността от срутване“. Така че дори и хипотетично връх Еверест „да може да се издигне още нагоре, южната му и доста стръмна, страна е нестабилна“, което ще доведе до свлачища.

Все пак, при правилните условия наистина е възможно за една планина, на планетата ни, да бъде, дори с километър и половина, по-висока от Еверест. Първото условие е, че планината трябва да е резултат от вулканични процеси, а не от сблъсъка между континентални плочи. Вулканичните планини, като Хавайските, „растат“ чрез изригванията си. Благодарение на лавата, която се излива и се охлажда на слоеве, планината става все по-висока и по-висока.

Другото необходимо условие е да има непрекъснат източник на магма, който да я изпомпва все по-високо, позволявайки й да изригне, след което да започне да се стича по стените на планината и да се охлажда.

