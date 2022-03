Древни ледове разкриват мощни вулканични изригвания

Д ревни ледове от Антарктида и Гренландия разкриват мощни вулканични изригвания, станали по време на последния ледников период, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Шестдесет и девет от тях са били по-силни от всяко едно изригване в съвременната история. Според специалисти от Копенхагенския университет, които стоят зад изследването, тази вулканична активност може да покаже чувствителността на планетата към климатичните промени.

