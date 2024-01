Японският хотел Nijo Jinya: Рай за нинджите шпиони

В енигматичното царство на японския хотел Nijo Jinya, стените пазят тайните на един забравен свят на конфликти, драма и напрежение. Смята се, че историческият хан в Киото някога забавлявал японски феодали, които заговорничели срещу военния диктатор шогун, докато шпиони нинджи подслушвали, скрити от погледа им в прикритието на тайни коридори и през пукнатини.

Кенго Кума, един от най-известните архитекти в света, намира вдъхновение именно в такива скрити места, наслаждавайки се на света на тайни и нинджа шпиони, който все още витае във въздуха. „ Този хотел е един вид рай за нинджите“, каза Кума пред The History of the World in Spy Objects podcast. „Детайлите сабили толкова изтънчени и материалите били толкова елегантни, че е смятан за най-добрия малък хотел в Киото.“

Ayako is taking me to Nijo Jinya (二条陣屋)



A former inn used by feudal lords who were visiting Kyoto during the Edo Period. In order to guarantee the safety of the important guests, the building has been equipped with secret pathways, trap doors, hidden routes and gadgets. pic.twitter.com/bkRyXhXD2m