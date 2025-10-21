Свят

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7" в класните стаи

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

21 октомври 2025
Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7" в класните стаи
В училищата по цял свят се появи нова мания, която вбесява учителите - учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи, а преподавателите вече не издържат, пише The Post.

Фразата „six-seven“ не е математическа задача, а най-новата обсесия на поколението Алфа. Учители в САЩ, а вече и в Австралия, съобщават, че ситуацията е излязла извън контрол и изразът е бил официално забранен в много училища.

Brainrot „6 7”: Новият тренд, който предизвиква "мозъчно гниене"

Сленгът произлиза от вирусната песен “Doot Doot (6 7)” на рапъра Скрила, в която непрекъснато се повтаря фразата „six-seven“.

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram, където тийнейджъри го използват във видеа, танци и вътрешни шеги, които възрастните трудно разбират.

Някои смятат, че фразата е препратка към високия ръст на звездата от NBA ЛаМело Бол, който е 6 фута и 7 инча (около 2 метра). Други твърдят, че „6-7“ се използва като синоним на думата „mid“ – нещо средно, посредствено.

САЩ: Кои са забранените думи в училище

Учителката по математика Кейтлин Биернаки наскоро разказа, че новият сленг напълно е провалил един неин урок. Докато чертаела диаграма на дъската и попитала колко гласа е получил гепардът, част от децата отговорили „шест“. Тя го записала, но в този момент класът избухнал в смях и скандирания: „six-seven!“. Биернаки им хвърлила многозначителен поглед, който ясно показал, че TikTok няма място в часовете ѝ.

Друга учителка, която се представя в TikTok като @mscollaketeaches, публикувала забавно видео, в което се показва раздразнен човек, докато звучи песента на JoJo от 2004 г. „Leave (Get Out)“. Текстът върху клипа гласи: „Учителите, когато чуят "6-7" за стотен път след дълъг ден на шум и хаос.“ Под видеото тя е написала: „Сериозно, ще започна да гоня хората.“

Учител се определя като котка, облизва си ръката и мърка на учениците

Учителката на 4 клас и TikTok потребителка Моника Чофлет (@mermaid4teaching) е решила да подходи по класически начин. В нейно видео тя обяснява, че ще помогне за „разрешаването на шест-седем проблема“, като накаже учениците, карайки ги да напишат изречението „Няма да казвам "6-7" в час“. Наказанието е символично - първия път трябва да го напишат шест пъти, а при повторение - седем.

Най-оригиналните шеги в училище

Поколението Алфа обаче не просто скандира „6-7“, а пренаписва речника. Наскоро „Cambridge Dictionary“ добави около 6000 нови думи, включително сленгове, които объркват повечето възрастни. Сред тях са „skibidi“ - безсмислена дума от вирусен YouTube клип, която може да означава всичко – от „готино“ до „лошо“ – и „delulu“, съкращение на „delusional“ (заблуден).

Учениците твърдят, че „6-7“ са просто числа. Но за учителите това вече звучи като нова псувня.

