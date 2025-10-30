„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

О нлайн речникът Dictionary.com обяви на 29 октомври, че „6-7“ е думата на годината за 2025 г.
Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи
Ако не познавате дете в училищна възраст, вероятно не сте чували за „6-7“ („шест и седем“) – жаргонен израз, който завладя поколение Алфа до такава степен, че учителите вече започват да го забраняват в училищата.
- Но какво всъщност означава това?
Не особено много, признават от Dictionary.com.
https://t.co/RSxfphZcLz’s Word Of The Year is ‘6 7’ — and literate people are losing their minds over it: ‘Like a man being named woman of the year’ https://t.co/seAmnpcHAC pic.twitter.com/4p35I0V72x— New York Post (@nypost) October 30, 2025
„Може би най-характерната черта на „6-7“ е, че е невъзможно да се дефинира“, се казва в съобщението. „Той е съвсем безсмислен.“
Някои го тълкуват като „така-така“ или „може би това, може би онова“, а обикновено се съчетава с жест с ръце – подобен на свиване на рамене, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно. Използва се и като възклицание.
Brainrot „6 7”: Новият тренд, който завладя класните стаи по света и предизвиква "мозъчно гниене"
Dictionary.com описва израза като:
„Класически жаргон за мозъчна гнилост: умишлено безсмислен, безкрайно преработваем и изцяло свързан с участието в абсурда. Отчасти шега, отчасти социален сигнал“
„Малко жаргонни термини са уловили културния дух на 2025 г. така, както „6-7“, казва в изявление д-р Стив Джонсън, директор по лексикография в Dictionary Media Group към IXL Learning.
„Това е отчасти вътрешна шега, отчасти социален сигнал и отчасти изпълнение. Когато хората го казват, те не просто повтарят мем – те изразяват емоция. Това е една от първите думи на годината, която функционира като междуметие – изблик на енергия, който се разпространява и свързва хората, много преди някой да се съгласи какво всъщност означава.“
https://t.co/BmBeU9Iays names '6-7' as 2025 Word of the Year. Here's what it really means. https://t.co/5yOt9vYaLV— USA TODAY (@USATODAY) October 29, 2025
- Реакциите в социалните мрежи: объркване и сарказъм
В социалните мрежи изборът предизвика недоумение и подигравки:
„Кога „6-7“ стана дума?“, попита един потребител.
„Откога числото е дума? Боже, мразя деца“, добави друг.
„Дума без определение. Хубаво“, написа саркастично трети.
„Сготвени сме. Трябваше да напредваме като цивилизация, но в момента регресираме.“
„Най-несериозният речник досега“, гласи друг коментар.
„Това е все едно мъж да бъде обявен за жена на годината“, пошегува се потребителка.
6-7! You might not know what the cool kids are saying these days, but "6-7" is https://t.co/71O3PVp6RZ's 2025 Word of the Year. https://t.co/YEAPT3rI4a— WAND TV News (@wandtvnews) October 30, 2025
- Как Dictionary.com избира думата на годината
За да изберат „6-7“ за дума на 2025 г., лексикографите на Dictionary.com са търсили изрази, които „оказват влияние върху разговорите ни“.
Анализирани са данни като заглавия на новини, тенденции в социалните мрежи, резултати от търсения и други езикови индикатори.
„Думата на годината“ и финалистите в краткия списък целят да „уловят ключови моменти в езика и културата“ и да „служат като езикова капсула на времето“.
- Как започна всичко: от TikTok до милиони гледания
През лятото на 2025 г. търсенията за „6-7“ рязко нараснаха – от юни насам броят им се е увеличил повече от шест пъти.
Откъде точно произлиза изразът, все още не е ясно.
Някои го свързват с песента „Doot Doot (6 7)“ на Skrilla, други – с баскетболиста от НБА ЛаМело Бол, висок 190 см.
TikTok видеоклип, в който се обсъжда ръстът на гарда на Charlotte Hornets, беше озвучен с песента „6-7“ от „Doot Doot“ и бързо стана вирусен – с 10,1 милиона гледания и 1,3 милиона харесвания към 30 октомври.
- Краткият списък с други думи на 2025 г.
„„6-7““ не е единственият израз, който доминира културно през годината. Сред другите финалисти на Dictionary.com са:
agentic, aura farming, broligarchy, clanker, Gen Z stare, kiss cam, overtourism, tariff и trad wife.
- Дори емоджи влезе в списъка
В краткия списък се появи и една „не-дума“ – емоджито на динамит.
То традиционно означава динамит, фойерверк или тротил, но през 2025 г. придоби ново значение след годежа на Тейлър Суифт и Травис Келси, когато феновете закачливо го прекръстиха на съкращение за двойката – „T ’n’ T“ или „T & T“.