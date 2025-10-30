Любопитно

„6-7" е думата на годината – и никой не знае какво означава

Онлайн речникът Dictionary.com обяви, че „6-7“ е думата на годината за 2025 г.

30 октомври 2025
„6-7" е думата на годината – и никой не знае какво означава
О нлайн речникът Dictionary.com обяви на 29 октомври, че „6-7“ е думата на годината за 2025 г.

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Ако не познавате дете в училищна възраст, вероятно не сте чували за „6-7“ („шест и седем“) – жаргонен израз, който завладя поколение Алфа до такава степен, че учителите вече започват да го забраняват в училищата.

  • Но какво всъщност означава това?

Не особено много, признават от Dictionary.com.

„Може би най-характерната черта на „6-7“ е, че е невъзможно да се дефинира“, се казва в съобщението. „Той е съвсем безсмислен.“

Някои го тълкуват като „така-така“ или „може би това, може би онова“, а обикновено се съчетава с жест с ръце – подобен на свиване на рамене, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно. Използва се и като възклицание.

Brainrot „6 7”: Новият тренд, който завладя класните стаи по света и предизвиква "мозъчно гниене"

Dictionary.com описва израза като:

„Класически жаргон за мозъчна гнилост: умишлено безсмислен, безкрайно преработваем и изцяло свързан с участието в абсурда. Отчасти шега, отчасти социален сигнал“

„Малко жаргонни термини са уловили културния дух на 2025 г. така, както „6-7“, казва в изявление д-р Стив Джонсън, директор по лексикография в Dictionary Media Group към IXL Learning.

„Това е отчасти вътрешна шега, отчасти социален сигнал и отчасти изпълнение. Когато хората го казват, те не просто повтарят мем – те изразяват емоция. Това е една от първите думи на годината, която функционира като междуметие – изблик на енергия, който се разпространява и свързва хората, много преди някой да се съгласи какво всъщност означава.“

  • Реакциите в социалните мрежи: объркване и сарказъм

В социалните мрежи изборът предизвика недоумение и подигравки:

„Кога „6-7“ стана дума?“, попита един потребител.

„Откога числото е дума? Боже, мразя деца“, добави друг.

„Дума без определение. Хубаво“, написа саркастично трети.

„Сготвени сме. Трябваше да напредваме като цивилизация, но в момента регресираме.“

„Най-несериозният речник досега“, гласи друг коментар.

„Това е все едно мъж да бъде обявен за жена на годината“, пошегува се потребителка.

  • Как Dictionary.com избира думата на годината

За да изберат „6-7“ за дума на 2025 г., лексикографите на Dictionary.com са търсили изрази, които „оказват влияние върху разговорите ни“.

Анализирани са данни като заглавия на новини, тенденции в социалните мрежи, резултати от търсения и други езикови индикатори.

„Думата на годината“ и финалистите в краткия списък целят да „уловят ключови моменти в езика и културата“ и да „служат като езикова капсула на времето“.

  • Как започна всичко: от TikTok до милиони гледания

През лятото на 2025 г. търсенията за „6-7“ рязко нараснаха – от юни насам броят им се е увеличил повече от шест пъти.

Откъде точно произлиза изразът, все още не е ясно.

Някои го свързват с песента „Doot Doot (6 7)“ на Skrilla, други – с баскетболиста от НБА ЛаМело Бол, висок 190 см.

TikTok видеоклип, в който се обсъжда ръстът на гарда на Charlotte Hornets, беше озвучен с песента „6-7“ от „Doot Doot“ и бързо стана вирусен – с 10,1 милиона гледания и 1,3 милиона харесвания към 30 октомври.

  • Краткият списък с други думи на 2025 г.

„„6-7““ не е единственият израз, който доминира културно през годината. Сред другите финалисти на Dictionary.com са:
agentic, aura farming, broligarchy, clanker, Gen Z stare, kiss cam, overtourism, tariff и trad wife.

  • Дори емоджи влезе в списъка

В краткия списък се появи и една „не-дума“ – емоджито на динамит.

То традиционно означава динамит, фойерверк или тротил, но през 2025 г. придоби ново значение след годежа на Тейлър Суифт и Травис Келси, когато феновете закачливо го прекръстиха на съкращение за двойката – „T ’n’ T“ или „T & T“.

Източник: New York Post    
