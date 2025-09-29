Brainrot „6 7”: Новият тренд, който завладя класните стаи по света и предизвиква "мозъчно гниене"

Н ова тенденция завладя социалните мрежи и сега се прокрадва в класните стаи из цял свят, известна като тренда "6 7“.

Въпреки че името подсказва за цифри, тук няма нищо свързано с математика. Разгадаването на истинското значение обаче се оказва почти толкова сложно, предаде New York Post.

Какво всъщност означава „6 7“?

Откъде идва тази тенденция? Тя произлиза от изпълнител, за когото вероятно не сте чували. Песента на Skrilla, наречена „Doot Doot (6 7)“, съдържа повтарящ се текст „6-7“. Този звук стана популярен за избор при публикуване на видеа в TikTok или Instagram.

Тенденцията има и връзка с американската баскетболна звезда ЛаМело Бол, заради впечатляващия му ръст от 6 фута и 7 инча (2.06 cm).

Тя се е вкоренила в езика на поколението Алфа толкова дълбоко, колкото „LOL“ и „YOLO“ бяха за милениалите в миналото. Но какво всъщност означава? Това все още остава неясно. Може да се използва като небрежен израз за нещо "става", да се отнася за висок човек или просто като шега без завършек.

What does ‘6 7’ mean? The new ‘brain rot’ slang kids are saying https://t.co/hyCvVVi1lV pic.twitter.com/vblbGH7wZn — New York Post (@nypost) September 28, 2025

Всъщност, не означава нищо.

Въпреки че това може да дразни родителите, групата, която е на първа линия в тази епидемия от „6 7“, са учителите. Те вероятно са уморени да чуват тези две цифри, докато се опитват да обучават следващото поколение. Някои училища в Австралия се опитаха да забранят израза, докато други я приемат.

Как учителите се справят с новата тенденция?

Учителка от източните предградия на Сидни казва, че учителите в нейното училище имат добър контрол над децата. „Да бъдеш игрив с децата всъщност помага да се ограничи това“, сподели учителката за 5-ти клас пред Kidspot.

The Gen Alpha battle cry is driving parents bananas. Believe it not, there's a benefit to the brain rot.



Welcome to the 6-7 slang trend, which has become especially popular among Gen Alpha kids who insist on saying "6-7" in a sing-song cadence at every opportunity. What's it all… pic.twitter.com/ISYRWUyZbr — Yahoo News (@YahooNews) September 23, 2025

Тя дори е намерила начини да включи тенденцията в методите си на преподаване. „Казах: Четем от страница 6 и 7 и направих жеста с ръка, оставих всички да се посмеят, след което се върнахме към задачата“, разказа тя. „Организирах малко предизвикателство за писане за последния учебен ден. За 6-7 минути напишете обяснение какво означава "6-7", как е възникнало и как се използва. Трябва да го напишете в 67 думи. Нито повече, нито по-малко.“

Втора учителка от Нов Южен Уелс първоначално се опитала да се отнесе леко към тенденцията. „Опитах се да я приема. Знаете, "‘какъв е отговорът на този въпрос" като учител по математика. "О, Боже мой? 67." Сега съм я забранила напълно, защото просто е досадно, че не добавя нищо към разговора“, разкри тя пред Kidspot.

„Това е като историята с "гниенето на мозъка" (brainrot). Те не могат да обяснят какво означава...“