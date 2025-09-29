Любопитно

Brainrot „6 7”: Новият тренд, който завладя класните стаи по света и предизвиква "мозъчно гниене"

Новият жаргон се разпространи по цял свят, но значението му продължава да е спорно

29 септември 2025, 10:04
Brainrot „6 7”: Новият тренд, който завладя класните стаи по света и предизвиква "мозъчно гниене"
Източник: iStock

Н ова тенденция завладя социалните мрежи и сега се прокрадва в класните стаи из цял свят, известна като тренда "6 7“.

Въпреки че името подсказва за цифри, тук няма нищо свързано с математика. Разгадаването на истинското значение обаче се оказва почти толкова сложно, предаде New York Post

Какво всъщност означава „6 7“?

Откъде идва тази тенденция? Тя произлиза от изпълнител, за когото вероятно не сте чували. Песента на Skrilla, наречена „Doot Doot (6 7)“, съдържа повтарящ се текст „6-7“. Този звук стана популярен за избор при публикуване на видеа в TikTok или Instagram.

Тенденцията има и връзка с американската баскетболна звезда ЛаМело Бол, заради впечатляващия му ръст от 6 фута и 7 инча (2.06 cm).

Тя се е вкоренила в езика на поколението Алфа толкова дълбоко, колкото „LOL“ и „YOLO“ бяха за милениалите в миналото. Но какво всъщност означава? Това все още остава неясно. Може да се използва като небрежен израз за нещо "става", да се отнася за висок човек или просто като шега без завършек.

Всъщност, не означава нищо.

Въпреки че това може да дразни родителите, групата, която е на първа линия в тази епидемия от „6 7“, са учителите. Те вероятно са уморени да чуват тези две цифри, докато се опитват да обучават следващото поколение. Някои училища в Австралия се опитаха да забранят израза, докато други я приемат.

Как учителите се справят с новата тенденция?

Учителка от източните предградия на Сидни казва, че учителите в нейното училище имат добър контрол над децата. „Да бъдеш игрив с децата всъщност помага да се ограничи това“, сподели учителката за 5-ти клас пред Kidspot.

Тя дори е намерила начини да включи тенденцията в методите си на преподаване. „Казах: Четем от страница 6 и 7 и направих жеста с ръка, оставих всички да се посмеят, след което се върнахме към задачата“, разказа тя. „Организирах малко предизвикателство за писане за последния учебен ден. За 6-7 минути напишете обяснение какво означава "6-7", как е възникнало и как се използва. Трябва да го напишете в 67 думи. Нито повече, нито по-малко.“

Втора учителка от Нов Южен Уелс първоначално се опитала да се отнесе леко към тенденцията. „Опитах се да я приема. Знаете, "‘какъв е отговорът на този въпрос" като учител по математика. "О, Боже мой? 67." Сега съм я забранила напълно, защото просто е досадно, че не добавя нищо към разговора“, разкри тя пред Kidspot.

„Това е като историята с "гниенето на мозъка" (brainrot). Те не могат да обяснят какво означава...“

six seven вирусна тенденция социални мрежи училища учители поколение Алфа младежки жаргон TikTok Австралия ученическо поведение
Последвайте ни

По темата

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 8 минути

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото</p>

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

България Преди 12 минути

По делото бяха разпитани двама свидетели

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Свят Преди 38 минути

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Любопитно Преди 41 минути

Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 47 минути

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер

<p>Доли Партън отложи концерти заради здравето си</p>

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

Любопитно Преди 51 минути

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

<p>От живопис до имерсивни проекти &ndash; какво ни очаква на Sofia Art Fair 2025</p>

Sofia Art Fair 2025 превръща София в сцена на световното изкуство

Любопитно Преди 1 час

Събитието ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

България Преди 1 час

Пешеходката е с опасност за живота

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в София

<p>&quot;Скучаещ&quot; мъж нарочно блъсна патрулка: Мразя полицаи</p>

"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът призна, че е употребявал алкохол и наркотици преди катастрофата

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Свят Преди 1 час

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Венецуела се сгоди за младия боксьор Ноа Прайс по време на празненството

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

България Преди 1 час

23-годишен е задържан от полицията, жената е настанена в болница без опасност за живота.

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

България Преди 2 часа

Сред обектите са магазини и хотели

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

<p>Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света и никой не знае защо</p>

Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле е с интензитет от 351 000 гауса с изцяло свръхпроводящ магнит и постави нов световен рекорд

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Във Филипините луднаха по Алекс Николов, затрупаха го с подаръци (снимки)

Gong.bg

Сашо Димитров взима пример от волейбола, ще пуска интервютата на героите на футболните национали

Gong.bg

Задържаха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди

Nova.bg