Как изразът "6 7" стана дума на годината

Предполага се, че сленгът произлиза от песен на рапъра Скрила

3 ноември 2025, 20:01
И зразът „6 7“ е определен за дума на годината, според онлайн речника „Dictionary“. Той няма ясна дефиниция, но употребата му се превърна в хит между ученици по целия свят, пише NOVA.

За да изберат дума на годината, лексикографите от речника са анализирали тенденции в социалните мрежи и заглавия на новини. Оказало се, че изразът, който въздействал най-силно в ежедневната комуникация, бил „6 7“. Фразата не значи нищо конкретно. Но изразява емоция, която е изцяло зависима от контекста. Популярността  ѝ се заражда от песен на рапъра Скрила, в която непрекъснато се повтаря „six-seven”. Впоследствие с нея е възпят и един от баскетболистите на отбора "Шарлът Хорнетс" от NBA. Предполага се, че сленгът "6 7" произлиза от тази песен на рапъра Скрила.

Фразата добива още по-широка популярност, след като с песента е възпят баскетболистът ЛаМело Бол от NBA, който е висок 6 фута и 7 инча.

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Оказва се, че изразът се използва от учениците по цял свят, включително и от тези в България, най-често като възклицание - с леко повдигане на раменете и длани, обърнати нагоре, които се движат последователно.

„В момента, в който някой учител каже – направете шесто и седмо упражнение или отворете на 67-а страница, целият клас избухваше и викаха “six-seven”, “six-seven” и правиха този жест с ръцете“, каза учителката по български език и литература Траяна Иванова.

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Срещаме ви с баба и внучка. И двете се казват Христинка. Питаме ги дали са чували за „6 7“. Двете обаче не бяха наясно какво точно означава изразът, само внучката сподели, че е тренд в TikTok и YouTube.

Речникът, избрал думата, я описва като „класически жаргон за мозъчна гнилост, който е умишлено безсмислен”. Отчасти шега, отчасти социален сигнал.

Brainrot „6 7”: Новият тренд, който предизвиква "мозъчно гниене"

„Задържаната енергия по някакъв начин трябва да се освободи и ми изглежда като възглас. Изразяване на емоция или нещо като „горе-долу“, така Доротея Николова от „Как се пише” опита да обясни израза.

Тя е и един от организаторите на кампанията „Дума на годината“  и с нея разсъждаваме дали е възможно подобно междуметие да окупира класацията и у нас през януари.

„Помните, че търсихме една котка много дълго време из България, така че – „мяу, бе“, междуметие и частица. Или „Ту-ту“! „Ту-ту“ изглежда един нелош кандидат за претендент поне за челната тройка за думи на годината“, смята Николова.

Източник: NOVA    
