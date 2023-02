Мама казва: Дъщерята на Анджелина Джоли се среща само с одобрени момчета

Д ъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли - Шайло Джоли-Пит, се среща с момчета само ако са одобрени от майка ѝ. Вътрешен източник сподели пред „Life & Style“, че 16-годишното момиче "се интересува от срещи", но звездата от "Злодеида" трябва да "одобри" всеки ухажор за момичето си.

"Шайло е много общителна", добави източникът за звездното дете. "Тя определено вече не е малко дете. Сякаш е пораснала за една нощ."

Друг източник сподели пред „In Touch Weekly“, че Шайло изкарва сама парите си, въпреки че има едни от най-богатите родители в света. Вътрешният източник каза, че тийнейджърката е "съобразителна, когато става въпрос за финанси" и вече печели около "14 000 долара на седмица, като върши странична работа".

No one talks about how Shiloh went by “John” for years and now she is Shiloh again. pic.twitter.com/TOPx31XNWy

„Шайло се занимава с танци, уроци и четене на книги, които да превърне впоследствие във филми", каза източникът и добави, че тийнейджърката е свързана и с филм, с който Анджелина е обвързана като асистент на продукцията.

"Предложени са ѝ изгодни участия като модел, които тя обмисля", отбеляза вътрешният източник. "Шайло казва, че моделството не е нейната стихия, но би използвала заплатата, за да финансира своите проекти в областта на танците, изкуството и киното."

One of the most underreported story has been Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter was trans and socially transitioned in public only to quietly return to being a typical girl.https://t.co/Iwwfvhzx75