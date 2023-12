Маколи Кълкин получи своя звезда на Алеята на славата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Т ой е момчето, което беше оставено на произвола на съдбата в любимата празнична комедия на всички, а в петък получи признание в Холивуд.

Маколи Кълкин, звезда от класиките от 90-те „Сам вкъщи“ и „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ сред много други заглавия, получи звезда на Холивудската алея на славата през изминалата седмица. Там, за да го поздрави, беше неговата екранна майка Катрин О'Хара.

О'Хара – която разбра, че е оставила сина си „Кевин!“ у дома, докато беше в самолет за Франция за Коледа във филма на Крис Кълъмбъс и Джон Хюз от 1990 г. – каза, че причината „Сам вкъщи“ да е и е толкова обичан е заради Кълкин.

„Перфектното представяне на Маколи като Кевин Макалистър е това, което ни даде това малко момче на едно необикновено приключение“, каза тя.

„Знам, че работи много усилено“, продължи О'Хара, „но направи актьорството да изглежда като най-естественото нещо на света.“

„Благодаря ти, че ме включи, твоята фалшива майка, която те остави сама вкъщи не веднъж, а два пъти, за да споделим този щастлив повод“, завърши О'Хара. "Толкова се гордея с теб."

