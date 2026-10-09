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Майк Тайсън предаде писмо от Шон „Диди“ Комбс на Доналд Тръмп с молба за помилване

Бившият шампион по бокс в тежка категория призна, че е изпълнил молбата на осъдения си приятел, но Белият дом категорично отказа да намали присъдата му

9 октомври 2026, 12:29
Майк Тайсън предаде писмо от Шон „Диди“ Комбс на Доналд Тръмп с молба за помилване
Източник: Getty Images

Б ившият световен шампион по бокс за професионалисти Майк Тайсън разкри, че лично е предал писмо от скандалния хип-хоп магнат Шон „Диди“ Комбс на президента Доналд Тръмп. Тайсън сподели подробности за услугата по време на гостуването си в радиошоуто „Andy Cohen Live“ по SiriusXM, съобщи The Post.

На въпрос на водещия Анди Коуън дали все още поддържа приятелски отношения с Комбс, който в момента излежава присъда във федералния затвор „Форт Дикс“ в Ню Джърси, 60-годишният Тайсън потвърди, че са се чували по телефона и рапърът го е помолил за услуга.

„Той искаше да предам писмо на президента. Направих точно това, което ме помоли“, споделя Тайсън, без да разкрива повече подробности от самия разговор.

Лична мисия в Белия дом

Информацията за писмото се появи за първи път в началото на годината, когато близки до боксьора разкриха, че той е получил документа от екипа на рапъра и се е съгласил да го занесе лично на Тръмп по време на посещението си във Вашингтон.

Адвокатите на Шон Комбс потвърдиха, че са направили официално запитване към администрацията на Тръмп за помилване. Президентът обаче публично заяви пред The New York Times, че наистина е получил писмото, но няма никакво намерение да го помилва.

От Белия дом също така разпространиха съобщение, с което опроверхаха слуховете, че се подготвя предсрочното освобождаване на изпълнителя.

„Президентът, а не анонимни източници, е единственият, който взема решения за помилване и намаляване на присъди“, подчертаха от администрацията.

Присъдата и скандалите зад решетките

Шон Комбс беше осъден на 50 месеца затвор по обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция. Съдът го призна за невинен по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Въпреки че излежава присъдата си във федерален затвор с лек режим, рапърът наскоро бе преместен в единична килия. Причината - разкрития за ВИП начина му на живот зад решетките, включващ контрабанден мобилен телефон, алкохол, снимки и специално отношение от страна на персонала.

Източник: The Post    
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