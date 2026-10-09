Майк Тайсън предаде писмо от Шон „Диди“ Комбс на Доналд Тръмп с молба за помилване

Б ившият световен шампион по бокс за професионалисти Майк Тайсън разкри, че лично е предал писмо от скандалния хип-хоп магнат Шон „Диди“ Комбс на президента Доналд Тръмп. Тайсън сподели подробности за услугата по време на гостуването си в радиошоуто „Andy Cohen Live“ по SiriusXM, съобщи The Post.

На въпрос на водещия Анди Коуън дали все още поддържа приятелски отношения с Комбс, който в момента излежава присъда във федералния затвор „Форт Дикс“ в Ню Джърси, 60-годишният Тайсън потвърди, че са се чували по телефона и рапърът го е помолил за услуга.

„Той искаше да предам писмо на президента. Направих точно това, което ме помоли“, споделя Тайсън, без да разкрива повече подробности от самия разговор.

Лична мисия в Белия дом

Информацията за писмото се появи за първи път в началото на годината, когато близки до боксьора разкриха, че той е получил документа от екипа на рапъра и се е съгласил да го занесе лично на Тръмп по време на посещението си във Вашингтон.

Mike Tyson said he gave Trump a letter from Sean 'Diddy' Combs: 'I did what he told me to do' https://t.co/oAnqiaBeDJ https://t.co/qOVTkgfJ6F — New York Post (@nypost) October 9, 2026

Адвокатите на Шон Комбс потвърдиха, че са направили официално запитване към администрацията на Тръмп за помилване. Президентът обаче публично заяви пред The New York Times, че наистина е получил писмото, но няма никакво намерение да го помилва.

От Белия дом също така разпространиха съобщение, с което опроверхаха слуховете, че се подготвя предсрочното освобождаване на изпълнителя.

„Президентът, а не анонимни източници, е единственият, който взема решения за помилване и намаляване на присъди“, подчертаха от администрацията.

Присъдата и скандалите зад решетките

Шон Комбс беше осъден на 50 месеца затвор по обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция. Съдът го призна за невинен по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Въпреки че излежава присъдата си във федерален затвор с лек режим, рапърът наскоро бе преместен в единична килия. Причината - разкрития за ВИП начина му на живот зад решетките, включващ контрабанден мобилен телефон, алкохол, снимки и специално отношение от страна на персонала.