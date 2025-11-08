Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

С поред информация на TMZ, музикалният магнат Шон „Диди“ Комбс е имал „проблеми с властите в затвора“ във Форт Дикс, след като бил заловен да консумира „домашно приготвен алкохол“.

Източници, цитирани от изданието, разкриват, че напитката, направена по „рецепта тип Направи си сам“, съдържала захар, газирана напитка и ябълки, които се смесвали и ферментирали около две седмици, за да се превърнат в алкохол.

Според съобщенията, служителите в затвора с ниска степен на сигурност, където 56-годишният Комбс излежава четиригодишна присъда по обвинения, свързани с проституция, първоначално обмисляли да го преместят в друго отделение. Впоследствие обаче решението било отменено и той останал в досегашната си килия.

„Фокусиран е върху промяната“

„Г-н Комбс е в първата си седмица във FCI Fort Dix и е фокусиран върху адаптацията, работата върху себе си и постигането на по-добри резултати всеки ден“, заяви говорител на рапъра пред Page Six в петък.

„Както при всеки известен човек в нова среда, ще има много слухове и преувеличени истории през престоя му там – повечето от тях неверни. Молим хората да му дадат предимството на съмнението и лично пространство, за да се съсредоточи върху личностното си развитие с грация и цел“, допълни представителят.

„Бог не прави грешки“

Преди произнасянето на присъдата му миналия месец, дизайнерът на марката Sean John сподели в писмо до съдия Арун Субрамания, че е „трезвен за първи път от 25 години“.

„Не мога да променя миналото, но мога да променя бъдещето“, пише той тогава, молейки „за милост“.

„Знам, че Бог ме е поставил тук, за да ме преобрази. Откакто съм в затвора, преживях духовно нулиране“, продължава Комбс.

„На път съм, който ще отнеме време и упорита работа. Горд съм да кажа, че работя по-усърдно от всякога. Посветен съм на това пътуване – да остана човек без наркотици, ненасилствен и миролюбив. Благодаря на Бог, че съм по-силен, по-мъдър, чист, ясен и трезвен. Бог не прави грешки.“

Присъдата и животът зад решетките

Ден по-късно, на 3 октомври, федералният съд в Манхатън осъди изпълнителя на хита „I'll Be Missing You“ на четири години и два месеца затвор. Освен това съдът му наложи задължение да премине през програми за борба със зависимостите и психичното здраве, както и глоба в размер на 500 000 долара.

Според документите Комбс трябва да бъде освободен на 8 май 2028 г.

Първоначално рапърът бил задържан в Метрополитън центъра за задържане в Бруклин, Ню Йорк, след което миналата седмица бил преместен във Форт Дикс, Ню Джърси. Оттогава свидетели разказват, че той бил видян да се усмихва и да се ръкува със свои съкилийници в двора на затвора.

Рожден ден зад решетките

По данни на People, изпълнителят на „Bad Boy For Life“ отпразнувал 56-ия си рожден ден във вторник зад решетките. За вечеря той получил избор между тъмносиня пица и пица със сирене, които били част от менюто за рождения му ден.