Промениха датата за освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора

Датата за излизане от затвора на рапъра Шон „Диди“ Комбс бе изместена с един месец напред след сбиване с друг затворник

Д атата за освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора беше изненадващо преместена с един месец по-рано след сбиване с друг затворник. Новият термин за излизането му на свобода е определен за 24 януари 2028 г., вместо първоначално планирания 23 февруари 2028 г., потвърждават от Федералното бюро на затворите, пише Page Six.

56-годишният Комбс в момента излежава четиригодишна присъда във Федералното поправително заведение „Форт Дикс“ в Ню Джърси по обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция.

Sean ‘Diddy’ Combs’ new release date revealed after prison fight https://t.co/aPwZXzTIzN pic.twitter.com/nGYvnmGjRi — New York Post (@nypost) July 30, 2026

Причината за скоростната промяна в графика е инцидент, при който рапърът е влязъл в разгорещен физически сблъсък със съзатворник. Според източници от затвора, след разменени обиди Комбс е решил да вземе нещата в свои ръце. Наложила се е намесата на надзирателите, за да разделят мъжете, след което музикалният продуцент е бил временно преместен в изолатора.

Поредица от нарушения зад решетките

Официалните представители на федералния затвор отказаха подробен коментар относно вътрешните дисциплинарни процедури от съображения за сигурност и поверителност.

Това не е първата промяна в срока на излежаване на присъдата за Комбс. През октомври 2025 г. той бе осъден на 50 месеца затвор, след като бе преместен от центъра за задържане в Бруклин. Първоначалните дати за пускането му на свобода варираха неколкократно поради обвинения в различни вътрешни нарушения, сред които употреба на неразрешен алкохол зад решетките и организиране на конферентни телефонни разговори в нарушение на правилата.

Sean 'Diddy' Combs' prison release date moved up, records show https://t.co/xqC1dMO9Yv pic.twitter.com/NM9EA1LkrF — Eyewitness News (@ABC7NY) July 30, 2026

Опитите за обжалване продължават

Паралелно с престоя си в затвора, юридическият екип на Комбс подаде официална жалба срещу четиригодишната му присъда. Адвокатите настояват за незабавното му освобождаване, отмяна на присъдата или поне значително намаляване на нейната продължителност, но федералните прокурори категорично се противопоставят на тези искания.

Комбс се намира в ареста от септември 2024 г., когато му бяха повдигнати редица тежки обвинения за рекет, сексуална експлоатация и трафик на хора. През миналото лято той бе признат за виновен по две от основните обвинения, докато по останалите беше оправдан.