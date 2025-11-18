Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Ш ерифската служба на окръг Лос Анджелис разследва ново обвинение за сексуално насилие срещу Шон „Диди“ Комбс – бившия хип-хоп магнат, който в момента изтърпява 50-месечна присъда за две обвинения, свързани с проституция.

Обвинението първо е подадено в Ларго, Флорида, на 20 септември, според NBC, които се позовават на полицейски доклад, пише Newsweek.

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент,

който твърди, че е бил поканен на фотосесия в склад в Лос Анджелис през 2020 г.

Мъжът твърди, че по време на снимките Комбс започнал да мастурбира под тениска, докато гледал порнография. След това се разголил и поискал от мъжа да му помогне. Мъжът не реагирал, а Комбс продължил, преди да хвърли по него тениската, съобщава NBC.

След това, през март 2021 г., мъжът е бил хванат от двама души, които хвърлили нещо по него и го завели в стая, където Комбс го обиждал и наричал „доносник“, според NBC.

Адвокат на Комбс казал пред NBC: „Както правният екип на г-н Комбс заявява вече повече от година, той не може да реагира на всяко безпочвено обвинение в този медиен цирк“.

Адвокатът добавя, че Комбс категорично отрича „всякакви твърдения, че е сексуално малтретирал когото и да било“.

В имейл, споделен с Newsweek, говорител на Шерифската служба на окръг Лос Анджелис потвърждава, че са получили копие от доклада на полицейското управление в Ларго и че бюрото за жертви на престъпления в службата е в начален етап на разследването.

През юли 56-годишният Комбс беше осъден за това, че е превозвал свои приятелки и мъже сексработници из страната, за да участват в сексуални срещи, подхранвани от наркотици, в продължение на години и на различни места.

Той обаче

беше оправдан по обвиненията за трафик на хора и рекет, които можеха да го вкарат в затвора до живот.

Присъдата стана кулминация на публичното падение на Комбс, чийто имидж започна да се разпада, след като бившата му приятелка, поп певицата Касандра „Каси“ Вентура, го съди през ноември 2023 г., обвинявайки го в години на сексуално и физическо насилие. Делото беше уредено още на следващия ден срещу 20 милиона долара.

Случаят срещу Комбс бележи рязко падение за човек, който дълго беше поддържал внимателно изграден имидж на предприемач и музикален магнат. Комбс винаги е отричал обвиненията срещу него, както и всякакво неправомерно поведение.