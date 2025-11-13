Любопитно

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Новата дата на освобождаването му е пренасрочена за 4 юни 2028 г.

13 ноември 2025, 10:36
Източник: Getty Images

Д атата на освобождаване на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложена с още един месец, след като рапърът е обвинен в нарушение на множество вътрешни правила.

Първоначално се очакваше музикалният магнат, известен и с прозвището Пъф Деди, да приключи излежаването на присъдата си във Федералния поправителен институт „Форт Дикс“ в Ню Джърси на 8 май 2028 г.

В сряда обаче Page Six потвърди, че новата дата на освобождаването е пренасрочена за 4 юни 2028 г. Причината за промяната не е официално оповестена, но решението идва малко след като Комбс отново попадна в медийните заглавия заради предполагаеми нарушения на затворническия режим.

Миналата седмица TMZ съобщи, че Комбс е имал „проблеми с властите в затвора“ заради консумация на така наречения „домашен алкохол“, приготвен от захар, газирана напитка и ферментирали ябълки.

Говорителят на Комбс заяви пред Page Six, че носителят на наградата „Грами“ е „в първата си седмица във FCI Fort Dix след като е преместен от центъра за задържане в Бруклин и... е фокусиран върху адаптацията, работата върху себе си и справянето с всеки изминал ден“.

Той допълни: „Както при всеки известен човек в нова среда, ще има много слухове и преувеличени истории през престоя му там – повечето от тях неверни. Молим хората да му дадат предимството на съмнението и нужното лично пространство, за да се съсредоточи върху личностното си развитие.“

В петък CBS News съобщи, че Комбс е бил арестуван повторно заради предполагаемо участие в забранен тристранен телефонен разговор. Според изданието, разговорът се е провел на 3 ноември – четири дни преди Комбс да бъде преместен в затвора с ниска степен на сигурност в Ню Джърси. На последната му снимка, разпространена от полицията, се вижда, че рапърът е посивял осезаемо.

Комбс твърди, че не е знаел, че „разговорите с трети страни или тристранните разговори не са разрешени“, тъй като не му е бил предоставен наръчникът за прием и ориентация в затвора.

Неговият представител отрече твърденията, че „процедурното решение“ е било неправомерно, подчертавайки, че става дума за „информация, защитена от адвокатска тайна“.

Шон Комбс се намира зад решетките от септември 2024 г., когато беше арестуван и обвинен в заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация чрез сила, измама или принуда, както и транспортиране с цел проституция.

Делото срещу музиканта започна през май, а два месеца по-късно Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция, но бе оправдан по по-тежките обвинения.

През октомври той беше осъден на четири години и два месеца затвор, както и на глоба от 500 000 долара. Освен това, съдът постанови Комбс да участва в програми за психично здраве и за превенция на злоупотребата с вещества.

Източник: pagesix.com    
Всичко от днес

