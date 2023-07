Магията на един живот: Мистерията около смъртта на Худини

Х ари Худини имал забързан живот, развенчавал спорните практики на спиритуалистите, участвал във филми и се измъквал от белезници, усмирителни ризи и контейнери с вода.

Едно допълнително занимание, сякаш автобиографията му не била достатъчно разнообразна, било да позволява на хората да го удрят колкото се може по-силно в корема. Според легендата (поне отчасти основана на факти), един от тези удари го убил на 31 октомври 1926 г.

“Magic is the sole science not accepted by scientists, because they can't understand it.”

Худини обикалял САЩ, когато си счупил глезена по време на трик във водна клетка в Олбани.

Въпреки това той продължил обиколката си и се срещнал със студент на име Самуел Дж. Смилович, който му показал скица, на която се виждал Худини лекция за спиритизма в университета Макгил. Худини поканил студента да се срещне с него след представлението зад кулисите, когато се случил предполагаемият смъртоносен удар, нанесен от приятел на Смилович на име Джоселин Гордън Уайтхед.

Джак Прайс, свидетел на инцидента в гримьорната на Худини, описал случката в откъс, който по-късно е публикуван в книга от приятеля на Худини сър Артър Конан Дойл. Според разказа студентът попитал Худини дали е вярно, че може да понася удари в стомаха, без те да го нараняват и преди да е получил разрешението му да опита нанесъл смъртоносния удар.

„След това той нанесе на Худини няколко много силни удара под пояса“, пише Прайс. Студентът продължил да удря Худини, Прайс се опитал да се намеси, но въпреки това ударите продължили.

„Худини внезапно направи жест, с който показа, че му стига, за да се опита да спре поредния удар. По време на ударите Худини изглеждал така, сякаш изпитвал ужасно силна болка и трепвал при всеки нанесен удар.“

Според Прайс, Худини след това казал, че не е имал време да се подготви за ударите, които били нанесени върху него, преди дори да успее да стане от дивана.

Худини изпитвал силни коремни болки, които се влошили през следващите дни, но продължил да прави шоутата си, като едва успявал да ги завърши. Дни по-късно бил диагностициран с остър апендицит и му било казано да отиде в болница незабавно. Худини обаче отново избрал да направи шоу.

След събитието, в който избързал и се представил зле, той се върнал в хотела си и продължил да настоява, че не е нужно да ходи на лекар. Съпругата му, Бес, обаче настояла да отиде и веднага бил отведен за операция. Лекарите установили, че апендиксът му бил спукан и вече страдал от перитонит. Състоянието му се влошило и на 31 октомври той умира, две години преди откриването на пеницилина.

Скоро започнали всякакви спекулации, че именно ударите по корема са били причината за спукването на апендикса му, което в крайна сметка го убило. Уайтхед не бил обвинен в нищо, свързано със смъртта на Худини, защото въпреки че не е препоръчително да бъде удрян човек многократно в стомаха, би било доста сериозно да се каже, че ударът е причинил този развой на събитията.

Спукването на апендикса след травма е рядкост. Продължават да се водят дебати за това „дали острият апендицит след травмата е случаен или причинен след това“. Според проучване, което разглежда 381 статии за апендицит, открива 28 случая на остър апендицит, който е вторичен проявен след травма - от пътнотранспортни произшествия до падания.

"Макар и рядко", се заключава в статията, "диагнозата остър апендицит трябва да се има предвид след директна коремна травма, особено ако пациентът се оплаква от болка в десния долен квадрант на корема, гадене и анорексия."

Въпреки че е доста правдоподобно, че травмата може да е причинила апендицит, възможно е също да е било съвпадение. Худини е бил удрян в стомаха много повече от много хора, така че лесно е можело да бъде резултат от друг удар. Сноупс отбелязва, че именно инцидентът може да е попречил на Худини да потърси лечение, вярвайки, че болката е от удара, а не от състоянието му.

По всяка вероятност обаче никога няма да разберем със сигурност точните причини, въпреки че апендицитът, вторичен от инфекция, е много по-често срещан от този причинен от травма.