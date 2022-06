Ужасяващата история на китайските водни изтезания, докарващи хората до лудост

К итайските водни изтезания, които са вековен метод за разпит, всъщност са измислени далеч от Азия и в крайна сметка са се превърнали в много по-жестоки форми на наказание.

Хората си причинявали несметни страдания един на друг от зората на времето. През вековете те са работили, за да измислят постоянно развиващи се форми на наказание и принуда.

В сравнение с уреди като "Желязната девица" или веригите и камшиците, китайските водни изтезания може да не звучат особено жестоко, но историята показва за друго.

Средновековните уреди за мъчения обикновено са използвали остри като бръснач остриета, въжета или тъпи инструменти, за да изтръгнат признания от поданиците. Китайските водни изтезания обаче били по-коварни.

Според списание "Ню Йорк Таймс", методът на изтезание включва задържане на лицето на място, докато бавно се капе студена вода върху лицето, челото или скалпа. Капенето на водата е бавно и мъчително, и жертвата изпитва безпокойство, докато очаква следващата капка.

От войната във Виетнам до войната срещу тероризма, други методи за разпити с използването на вода за изтезания, като симулирано удавяне или уотърбординг, до голяма степен са оставили на заден план любопитните китайски водни изтезания.

Но въпреки че съществуват оскъдни доказателства за действителното им прилагане, китайските водни изтезания имат дълга и увлекателна история.

Според Odd Feed те са описани за първи път в края на XV или началото на XVI в. от Иполит де Марсилис.

Роденият в Болоня, успешен адвокат, останал най-известен с това, че пръв документирал метода, който днес е известен като китайско водно мъчение.

Легендата разказва, че де Марсилис измислил идеята, след като забелязал как непрекъснатото капене на вода върху камък в крайна сметка ерозира части от скалата. След това той приложил този метод върху хората.

Според "Енциклопедия на терапията в приютите" тази форма на водно изтезание е издържала проверката на времето, тъй като била използвана във френските и германските приюти в средата на XIX век. Някои лекари по онова време вярват, че лудостта имала физически причинители и че водните изтезания могат да излекуват пациентите от техните психични страдания.

Убедени, че натрупването на кръв в главата е причина за лудостта на хората, служителите в приютите използвали "капеща машина", за да облекчат вътрешните проблеми на хората.

Пациентите били връзвани и обикновено стоели със завързани очи, преди върху челата им да бъде пускана студена вода на редовни интервали, пускана от кофа над главата им. Това лечение се прилагало и при главоболие и безсъние - естествено без успех.

A victim of Chinese water torture at Sing Sing prison, circa 1860.



Chinese water torture or a "dripping machine" is a mentally painful process in which cold water is slowly dripped onto the scalp, forehead or face for a prolonged period of time.