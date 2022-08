Худини, Копърфийлд и най-пазените тайни на магията

Д а станеш магьосник означава да се ангажираш с етичен кодекс и никога да не разкриваш тайните си. Да смаеш публиката означава да намериш вълнуващи илюзорни начини да я накараш да се замисли как точно си успял да направиш последния си трик.

Тук ще разгледаме някои от най-невероятните магически тайни, изпълнявани някога.

Хората могат да включат Дейвид Блейн в този списък, но в света на магията повечето магьосници го причисляват по-скоро към каскадьорите, способни на завладяващи подвизи на човешката издръжливост.

По-долу са представени някои умопомрачителни примери за магически тайни, които все още не можем да разгадаем.

Хари Худини

Магията на Хари Худини е на почит и днес, и то не без основание. Неговият най-труден и опасен магически трик за бягство е известен като "килията с водни изтезания". При това безумно бягство Худини е затворил краката си в чифт чорапи, а след това е бил спуснат надолу в резервоар с вода.

1919: The Grim Game



We're up to our neck in lost films now, so pickings are getting slim. The Grim Game isn't amazing, but the novelty of seeing Harry Houdini as a leading man is worth at least one look. pic.twitter.com/1ptVIXjct9