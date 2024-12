Мадона разгневи феновете си: Пусна фалшиви снимки с папата

М адона вбеси феновете си, след като в петък вечерта сподели в своя Instagram Story снимки, генерирани от изкуствен интелект, на които тя и папа Франциск се прегръщат.

Първата снимка изобразяваше 87-годишния папа, който прегръща 66-годишната певица отстрани с огромна усмивка на лицето си, а носът му е притиснат към бузата ѝ.

Втората снимка показваше Мадона в дантелен корсет, а папа Франциск сякаш се впускаше в целувка, докато обвиваше едната си ръка около кръста ѝ.

Madonna angers fans with AI photos of her and Pope Francis: ‘Ridiculously disrespectful’ https://t.co/86nCmaQAjw pic.twitter.com/UnWbUBisKb

Потребителите на социалните мрежи побързаха да порицаят Мадона заради снимките, като един от тях нарече действията ѝ „смешно неуважителни“.

Друг човек написа чрез X, че постът на изпълнителката на „Vogue“ е „страховит“, а трети недоволен заяви: „Това е адски странно... тя си е изгубила ума“.

„Отвратително! Моля се душата ѝ да бъде спасена!“ - написа друг критик.

Page Six потърси представителите на Мадона за коментар, но не получи отговор веднага.

Седемкратната носителка на „Грами“ обаче не е чужда на разпалването на спорове, тъй като е правила това няколко пъти в кариерата си.

