Мадона показа рядка снимка с всичките си шест деца

М адона показа рядка снимка с всичките си шест деца. Звездата, която отпразнува 66-ия си рожден ден, публикува семейна снимка в Instagram.

Снимката е направена на рождения ден на певицата в Италия. На него до майка си позират 27-годишната Лурдес Леон, 24-годишният Роко Ричи, 18-годишният Дейвид Банда, 18-годишната Мърси Джеймс и 11-годишните близначки Стела и Естер.

Madonna posts rare photo with all 6 kids while celebrating 66th birthday in Italy: ‘La Dolce Vita’ https://t.co/McQXOAcBFA pic.twitter.com/aa845w9Iox