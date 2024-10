Лошият сън може да влияе на скоростта на стареене на мозъка

С поред нови изследвания лошият сън през 40-те години може да ускори стареенето на мозъка. Откритията допълват нарастващия брой доказателства, че качеството на съня е тясно свързано с когнитивното здраве, като подчертават необходимостта от решаване на проблемите със съня в ранна възраст.

Наличието на достатъчно сън е от съществено значение за нашето психическо и физическо благополучие. Той ни помага да укрепим спомените си и подпомага физическото възстановяване, а недостигът на сън доказано допринася за сърдечни заболявания, затлъстяване, невродегенеративни разстройства и депресия.

Въпреки това, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, един от всеки трима възрастни в САЩ съобщава, че не си доспива достатъчно.

„В предишни изследвания проблемите със съня са били свързани с влошени умения за мислене и памет на по-късен етап от живота, което излага хората на по-висок риск от деменция“, казва в изявление Клеменс Кавайес, автор на изследването и изследовател в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

