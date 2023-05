Метеорит проби покрива на къща в САЩ (СНИМКА)

М етален къс, за който се смята, че е метеорит, проби покрива на къща в Хоупуел в американския щат Ню Джърси, предаде Асошиейтед прес.

Черният камък с размер на картоф е бил все още топъл, когато е намерен от семейството, в чийто дом е паднал. Местната полиция каза, че няма пострадали и сериозни щети по имота.

Отломката с размери 10 сантиметра на 15 сантиметра тежи около 1,8 килограма. Семейството смята, че става дума за метеорит и планира да го предаде за изследване от астрофизик.

По думите на един от членовете на семейството длъжностни лица, облечени със защитни костюми, са проверили къщата за радиация, но инспекцията показала, че в дома е безопасно.

