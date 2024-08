Лице № 24: Кой е най-старият известен случай на жертва на нападение от акула

А рхеологическите доказателства за жертви на нападение от акули са изключителна рядкост, така че когато през 2021 г. е публикувана историята на жертва от Япония на 3000 години, тя привлича вниманието на хората.

По онова време се е смятало, че това е най-старият регистриран случай на жертва на нападение от акула, но скоро след публикуването на проучването други изследователи установиха, че може да става въпрос за още по-стар случай, който датира отпреди 6000 години. И така, какво знаем за тези две древни жертви?

(Във видеото може да научите повече за: Откриха акула на 400 години)

Преди около 3000 години, някъде между 1370 и 1010 г. пр.н.е., човек ловял риба във водите на вътрешното море Сето на японския архипелаг, когато бил нападнат от голяма акула. Въпреки че бил спасен от спътниците си, мъжът получил сериозни и обширни наранявания. Той имал поне 790 дълбоки, назъбени рани, които били предимно по ръцете, краката, предната част на гърдите и корема.

След смъртта си човекът бил погребан в гробището на общността на своя народ - археологически обект, известен като гробището Tsukumo Shell-mound, което било разкопано в началото на XX век.

What Is The Oldest Known Case Of A Shark Attack Victim? https://t.co/M9U8C6o4fl

Дълго време останките на мъжа озадачавали изследователите, които не можели да разберат как някой може да получи толкова обширни и разнообразни наранявания от друг човек, използващ каменни инструменти. Не се сещали и за нито едно животно, за което има сведения, че е могло да направи такива следи.

По-нататъшното изследване на скелета като част от по-голям проект, разглеждащ насилието в праисторическа Япония, обаче даде на изследователите нова възможност да проучат евентуалните причини. Екипът, ръководен от Дж. Алиса Уайт от Оксфордския университет, отбеляза, че пораженията по костите са изключително сходни със съобщенията за жертви на нападения от акули, открити върху съвременни и археологически останки.

В сътрудничество с Джордж Бърджес, почетен директор на Програмата за изследване на акули във Флорида, екипът успява да възстанови картината на съдбата на японския индивид. Както се казва в изявлението им:

„Като се имат предвид нараняванията, той очевидно е станал жертва на нападение от акула. Възможно е по това време мъжът да е ловял риба с придружители, тъй като е бил възстановен бързо. А въз основа на характера и разпределението на следите от зъби най-вероятният отговорен вид е тигрова или бяла акула.“

Жертвата е принадлежала към неолитния японски народ джомон - полуседяща култура, която е живяла предимно в ямни жилища, разположени около открити пространства. Те са били ловци-събирачи, за които е известно, че са експлоатирали редица морски ресурси.

„Не е ясно дали жертвата се е насочвала към акули умишлено или акулата е била привлечена от кръв или стръв от други риби. Така или иначе, тази находка не само дава нова перспектива за древна Япония, но е и рядък пример за това, че археолозите са в състояние да реконструират драматичен епизод от живота на праисторическа общност“, обяснява съавторът д-р Марк Хъдсън.

"Tsukumo-24", the oldest shark attack victim ever found.



The 3,000-year-old skeleton is covered in 790 teeth marks, and missing a hand and a leg, dating back to Jōmon period of Japan, 1370-1010 BCE. pic.twitter.com/bW4rsvx9RF