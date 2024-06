Тигрова акула бе заснета да се храни с ехидна

Т игрова акула в Северна Австралия поднесе на изследователите изненадата на живота им - като изплю напълно непокътната и известна като обитател на сушата ехидна.

Екипът от университета „Джеймс Кук“ (JCU) е бил на експедиция за маркиране на акули близо до остров Орфей в Куинсланд, когато става свидетел на този момент през май 2022 г.

Те смятат, че това е първият случай, в който тигрова акула е регистрирана да изяжда едно от бодливите животни, които могат да достигнат дължина около 50 см.

