Година, след като акула изяжда крака ѝ: Жена ще участва в Параолимпийските игри

Ж ена, която е загубила крака си при нападение от акула, заминава за Париж, за да се състезава на Параолимпийските игри през 2024 г.

(Във видеото може да научите повече за: Плуване с кауза: Жена с физическо увреждане опитва да привлече внимание към хора като нея)

"Първият път, когато влязох отново във водата, беше през юли, преди една година. Влязох отново с плувка около корема си, защото не бяхме сигурни как ще реагирам във водата отново, а сега се отправям към Параолимпийските игри", казва Али Трууит в предаването "Добро утро, Америка".

Тя добави: "Да представлявам страната си е просто невероятно пътуване, което ме кара да се чувствам горда и много благодарна."

Трууит каза, че е била на почивка след завършване на колеж с най-добрата си приятелка в Търкс и Кайкос през май 2023 г., когато е станало нападението.

Двете били в океана и се гмуркали с шнорхел, когато акула се появила "сякаш от нищото" и започнала да ги напада, спомня си Трууит.

"Отблъснахме се, но много бързо акулата вкара крака ми в устата си и следващото нещо, което разбрах, беше, че е отхапала стъпалото и част от крака ми", казва тя.

Трууит казва, че тя и приятелката ѝ е трябвало да преплуват около 68 метра до лодката за гмуркане.

След като се качила на лодката, приятелката ѝ сложила турникет на крака й, за да спре кървенето. В крайна сметка Трууит е откарана в болница в Маями, където са ѝ направени две животоспасяващи операции.

По-късно е транспортирана до болница в Ню Йорк, за да бъде по-близо до семейството и приятелите си у дома, където й е направена транстибиална ампутация на левия крак.

Операцията е извършена на 31 май 2023 г., когато е 23-ият рожден ден на Трууит.

"Много мрачни дни. Но аз съм жива и се опитвам да се съсредоточа върху това и просто да живея пълноценно живота, който ми е даден отново", разказва тя за този период от живота си.

Адаптиране към новото нормално състояние

След ампутацията протезата на крака помага на Трууит да се движи по-добре, въпреки че тя казва, че все още се сблъсква с предизвикателства, свързани с адаптацията към новото нормално състояние.

"Научавам се отново да живея без глезен. Трябва да се науча отново да седя и да стоя, да ходя и да тичам, да се справям със стълбите и с ежедневните предизвикателства", обяснява тя.

Трууит казва, че освен физическите ограничения, тя изпитва болка в крака, риск от инфекция и се бори и с емоционални проблеми.

"Има много предизвикателства за мен, свързани с образа на тялото... да се науча да обичам новото си тяло, да го приемам и да науча, че то е красиво само по себе си", каза тя.

Трууит описва процеса на възстановяване като "много дълъг и неравен път с възходи и падения".

Тя каза, че е успяла да го преодолее с помощта на семейството и приятелите си и с промяна в собственото си мислене.

"Мисля, че още в началото наистина исках да изпратя на себе си посланието, че това, което ще ми се случи, няма да ме спре да правя нещата, които обичам, и да правя нещата, на които мисля, че съм способна", каза тя.

Възвръщане на страстта чрез борба със страха

Инцидентът се отразява и на любовта на Трууит към водата, която по думите ѝ цял живот е смятала за място на комфорт и спокойствие.

За да се пребори със страха си, Трууит казва, че е влязла в басейна в задния си двор само шест седмици след ампутирането на крака ѝ.

"Психически и физически беше наистина трудно, но с помощта на физиотерапевтите и семейството ми работихме, за да се върна малко по малко", спомня си тя.

Оттам тя започва да се обръща към дългогодишния си треньор Джейми Барон, който по думите ѝ я тренира от 12-годишна възраст. Тя каза, че го е помолила да ѝ помогне отново да изпълнява серии за упражнения.

След като възвърнала любовта си към водата, Трууит каза, че е решила да изпробва способностите си, за да стигне до Париж за параолимпийските игри, което според нея се е превърнало в "най-лечебното решение, което можех да взема за възстановяването си".

Тя изразила намерението си да се състезава на Параолимпийските игри пред майка си, която е бивш капитан на отбора по плуване на Йейлския университет.

Чрез един от бившите съотборници на майка си, Трууит се запознава с параолимпийската програма по плуване на САЩ, където започва да тренира и да се състезава по-малко от четири месеца след операцията по ампутация.

През юни Трууит участва в параолимпийските изпитания в Минеаполис и влиза в отбора на САЩ в надпреварата на 400 метра свободен стил за жени.

През седмиците преди Параолимпийските игри, които започват на 28 август, Трувит казва, че е тренирала по шест часа на ден, шест дни в седмицата в Олимпийския и параолимпийски тренировъчен център на САЩ в Колорадо и с треньора си в Стамфорд, в Chelsea Piers в Кънектикът.

"Толкова е забавно да бъда със съотборниците си и треньорите и да науча повече за това, което предстои, така че наистина се вълнувам за всичко това. Участвам в състезание с американското знаме на шапката си. Това за мен е не само огромна чест сама по себе си, но и начин да благодаря на обикновените американски герои, които ми помогнаха да спася живота си и да го възстановя", каза тя.

Плуването на Параолимпийските игри ще се проведе от 29 август до 7 септември.

Вдъхновява другите чрез пътуването си

Преди нападението от акула Трувит казва, че винаги е била затворен човек, но по-късно разбира, че споделянето на историята ѝ е помогнало на другите, както и на нея самата.

"Разкриването е ново за мен и всеки път, когато някой ми каже, че чуването на моята история му е помогнало да преодолее травмата си, или че гледането на моята перспектива, моето мислене или начина, по който се възстановявам, го е окуражило, че и той може да го направи, това ме лекува", каза тя.

Поглеждайки назад към пътуването си от началото на процеса на възстановяване до мястото, където се намира днес, Трууит каза, че е станала пряк свидетел на собствената си сила.

"Ние сме много по-силни, отколкото си мислим, В нас има толкова много повече, отколкото си мислим, че сме способни да допринесем, да постигнем и да се стремим ... и това е толкова вълнуваща мисъл за мен", каза тя.

