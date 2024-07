Живееща 500 години акула разкрива тайната на дълголетието

В последно време светът се е захласнал по дълголетието, тъй като всеки се бори за подходящия крем, с който да намаже лицето си, докато плува по пътя към вечния живот - но можем ли да научим тайните на дългия живот от природата? И ако е така, какво може да каже за всичко това най-дълго живеещото гръбначно животно в света?

(Във видеото може да научите повече за: 3 вкусни плода които предпазват мозъка от стареене)

Ново експериментално изследване по темата установи, че метаболитната активност може да е ключът към невероятно дългия живот на гренландските акули. Това по-добро разбиране може да ни помогне да ги опазим в условията на затопляща се планета, като същевременно може да ни помогне да предприемем мерки за подобряване на сърдечносъдовото здраве на хората.

Гренландските акули - известни на науката като Somniosus microcephalus - имат очаквана продължителност на живота от поне 270 години, но в най-забележителните случаи могат да живеят и над 500 години (което, странно, ни е известно благодарение на ядрените оръжия). Отдавна се предполага, че студената среда, която обитават, в съчетание с минималните усилия, които полагат, за да се придвижват, може да е ключът - но екип, включващ Юън Камплисън, докторант в Университета в Манчестър, Великобритания, решава да разгледа въпроса по-отблизо.

В търсене на приспособленията, които позволяват на гренландските акули да живеят толкова дълго, екипът провежда ензимни анализи върху запазени проби от мускулна тъкан. Такива проби са рядка възможност за изучаване на тези животни, които са във фокуса на проекта Old And Cold на Университета в Копенхаген.

Shark lives up to 500 years may hold key anti-aging secrets https://t.co/dFVBc8jPTR pic.twitter.com/5ReRsLvIgA