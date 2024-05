Очакваме първата железница на Луната през следващото десетилетие

П остоянното присъствие на хора на лунната повърхност изисква да можем да използваме ресурсите, които се намират на Луната - не всичко може да бъде донесено от Земята. Някои неща трябва да бъдат транспортирани и точно поради тази причина автомобилите (количките) на Луната не са нещо ново, но изследователите обмислят нещо съвсем различно: Левитираща железопътна система.

Проектът се нарича FLOAT, което означава "гъвкава левитация на писта". Целта е да се осигури автономно, надеждно и ефективно транспортиране на полезен товар. Той има за цел да придвижва полезните товари до и от зоните за кацане на космическите кораби до базата, както и да транспортира лунната почва (реголит) от мястото на добив до мястото, където се добиват ресурсите или където почвата се използва за строителство.

Вълнуващото в технологията е, че релсите не са фиксирани. Те се разгръщат директно върху лунния реголит, така че FLOAT се нуждае от минимална подготовка на терена. Левитиращите роботи ще се движат по релсите, а липсата на колела или крака е предимство, тъй като не им се налага да се справят с острия реголит и неговата разрушителна сила.

Гъвкавата филмова релса е изработена от графитен слой, който позволява диамагнитна левитация, докато гъвкава верига генерира електромагнитна тяга. Третият слой всъщност не е задължителен, но представлява соларен панел, така че при слънчева светлина системата дори не се нуждае от външна енергия. Макар че роботите може да имат различни размери, екипът изчислява, че всеки ден могат да се преместват 100 тона материал с няколко километра.

