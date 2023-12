Летящ дракон, който гаси пламъците с водни струи: Какво разработва Япония

П редставете си летящ дракон, който не бълва огън, а гаси пламъците с водни струи. Благодарение на екип от японски изследователи този нов вид звяр скоро може да бъде част от екипи пожарникари по света и да помага за потушаването на огнени стихии, прекалено опасни за хората, съобщи електронното издание "Юрикалърт".

Проектът на този нов робот, наречен Dragon Firefighter, вече е публикуван в изданието "Фронтиърс ин роботика енд Ей Ай". Така специалисти от целия свят могат свободно да използват японските планове, за да създадат свои собствени пожарникари дракони. Това ще бъде от полза за всички.

