"Лесна услуга" 2 събра отново Анна Кендрик и Блейк Лайвли

Lionsgate и Amazon Studios обявиха, че предстои продължение на хитовия мистериозен комедиен филм от 2018 г. „Лесна услуга“. Продължението ще събере отново звездите Анна Кендрик и Блейк Лайвли, както и Пол Фейг, който ще режисира.

Базиран на едноименния роман от 2017 г., „Лесна услуга“ разказва историята на овдовяла самотна майка на име Стефани, изиграна от Кендрик. Работейки като влогър в Кънектикът, тя гледа със завист на най-добрата си приятелка Емили (Лайвли). Емили има успешна кариера, любящо семейство и бляскав начин на живот. Нещата обаче се объркват, когато Емили мистериозно изчезва един ден, карайки Стефани да започне собствено разследване на миналото на приятелката си, откривайки повече от няколко изненади за нея.

‘A Simple Favor 2’ has officially been greenlit with the original cast returning.



The movie will be set in Capri, Italy where Blake Lively’s character has an extravagant wedding to a rich Italian businessman, which will include murder and betrayal. pic.twitter.com/EzxEoiAmP7