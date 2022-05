Блейк Лайвли и Анна Кендрик се събират за продължението на "Лесна Услуга"

А нна Кендрик и Блейк Лайвли се събират отново за продължение на хитовия си филм от 2018 г. - "Лесна услуга".

Lionsgate и Amazon Studios обявиха новината, споделяйки, че Пол Фейг отново ще режисира филма, а Джесика Шарзър ще напише сценария.

Базиран на романа „Лесна услуга“ от 2017 г. на Дарси Бел, първият филм разказва за две майки (Кендрик и Лайвли), които се срещат в началното училище на децата си. Героинята на Лайвли, Емили, е винаги облечена в екстравагантни костюми и често пие мартини, докато героинята на Кендрик, Стефани, е срамежлива, самотна майка, която има блог за родители.

Когато Емили внезапно изчезва, Стефани се заема да разследва изчезването ѝ. Тя се потапя дълбоко в миналото на новата си приятелка и научава много неочаквани неща за нея.

С големия успех на първия филм, който спечели 97 милиона долара в световния боксофис, се очакваше продължение. Въпреки това, тъй като романът на Бел е самостоятелно произведение, продължението ще бъде неизследвана територия.

През 2018 г. Лайвли заяви, че е фен на Кендрик и между тях има страхотна химия.

В допълнение към продължението на "Лесна услуга" Лайвли ще направи своя пълнометражен режисьорски дебют със "Seconds", адаптация на романа на Браян Лий О'Мали.

