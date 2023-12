Лекари предупреждават: Чистенето на сняг може да ви навреди

Ч истенето на сняг може да бъде опасно за хора със сърдечносъдови заболявания, затова е важно те да спазват някои мерки за безопасност, предупреждават лекари от клиниката "Мейо", цитирани на сайта на медицинския център в Рочестър, САЩ.

При почистването на сняг с лопата студът кара кръвоносните съдове да се свиват, което води до повишаване на кръвното налягане. При хора със съпътстващи заболявания това само по себе си може да доведе до стягаща болка в гърдите. Индивидите, водещи заседнал начин на живот и страдащи от болести на сърцето, трябва да се консултират с лекар, преди да се заемат с подобна дейност.

Doctors warn of health risks when cleaning up from the snow storm http://t.co/BGroIF0NQv pic.twitter.com/y8J5raSBs2