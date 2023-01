"Чудовищна настинка" и силна кашлица: Съвети за натурално справяне

У поритата, силна кашлица изглежда съпровожда всички през тази зима. Това може би е неизбежно, като се има предвид, че случаите на грип са се увеличили с почти 50% през първата седмица на януари, случаите на COVID-19 остават високи - сухата, упорита кашлица е най-често съобщаваният симптом - и изглежда, че се разпространява някакъв вид "чудовищна" настинка.

Миналата седмица професор Камила Хоторн, председател на Кралския колеж на общопрактикуващите лекари, заяви, че тази зима лекарите забелязват, че кашлицата се задържа по-дълго от обичайното.

Предполага се, че това може да се дължи на това, че хората се заразяват един след друг - вероятно поради намалената ни устойчивост към инфекции след социалната изолация в продължение на две зими, пише Daily Mail.

Както професор Пол Хънтър, експерт по инфекциозни болести в Медицинското училище в Норич, сподели пред Good Health, колкото повече време е минало от предишното излагане на инфекция, толкова по-голям е шансът да се заразим. И така, какво можете да направите за тази кашлица?

Когато развиете респираторна инфекция, организмът увеличава производството на слуз, за да улови вируса.

Кашлицата е рефлекторно действие за прочистване на дихателните пътища от тази слуз, обяснява д-р Едуард Наш, консултант по респираторна медицина в болница Heartlands в Бирмингам.

Сухата кашлица, която може да съпътства болестта, се дължи на възпаление, което е част от имунния отговор на организма, и на инфекция на малките тръбички в белите дробове, обяснява д-р Аниндо Банерджи, консултант по респираторни заболявания в University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.

"Тръбичките стават хлабави и стеснени, така че когато духате силно - т.е. кашляте - скоростта на въздушния поток през тях предизвиква промени в звука".

Няма полза от опитите за потискане на кашлицата, тъй като причината да кашляте е, че тялото възприема, че трябва да се отърве от някакъв източник на дразнене.

Но защо кашлицата може да продължи, след като първоначалната настинка или инфекция, която я е предизвикала, е отминала? Кашлицата, която продължава повече от три седмици, дори след като вирусът е изчезнал, означава, че може да имате постоянна възпалителна реакция - казва д-р Банерджи.

Ето защо е важно да се възстановявате - с други думи, да не бързате и да не бързате, преди да се върнете към нормални дейности и физически упражнения - след тежка кашлица, добавя той, тъй като това е знак, че тялото все още се възстановява.

Така че отнемането на енергия от друго място - например чрез подновяване на интензивни физически упражнения - може да забави възстановяването ви.

Нещо повече, дори слабото възпаление в организма води до умора, тъй като променя начина, по който клетките използват енергия. Продължителното възпаление в мускулите и дихателните пътища също може да причини летаргия - борбата с вирусите може да ни изтощи", казва д-р Банерджи.

Ако няма полза да се опитвате да се противопоставяте на желанието да кашляте, има начини да се справите с него.

Причината, поради която ментоловите таблетки за кашлица или спрейовете за гърло помагат, е, че те осигуряват охлаждане на гърлото, което може да помогне да се противодейства на "гъделичкащото чувство, което ви кара да кашляте", казва Ашли Уудкок, професор по респираторна медицина в Университета в Манчестър.

"Това гъделичкане се дължи на промяна в нервната чувствителност в гърлото, която може да предизвика рефлекс за кашляне. Ментолът успокоява гърлото и така вероятността да се закашляте е по-малка."

Но ефектът от гледна точка на овладяването на кашлицата може да продължи само 20 минути до половин час.

Сиропите за кашлица помагат, тъй като поглъщането на течност успокоява гърлото - ето защо д-р Банерджи предлага да се смесват лекарствата за кашлица, продавани без рецепта, с вода.

"Това е начинът, по който първоначално е трябвало да се приемат тези продукти", казва той. "Който и продукт да използвате, смесете препоръчителната доза със същото количество топла вода и я изпийте бавно. Това е по-успокояващо - и означава, че го пиете за по-дълъг период от време, така че въздействието ще продължи по-дълго".

Дихателните упражнения могат да бъдат друго средство за справяне, предложено за първи път през 50-те години на миналия век, когато руският учен д-р Константин Бутейко забелязва, че хората, които дишат през устата си и постоянно прочистват гърлото си, страдат от сухи, дразнещи спазми.

Но той казва, че всяка течност може да успокои гърлото - горещите напитки и супата също ще помогнат за облекчаване на кашлицата, а течността ще помогне за разреждане на слузта, което ще я направи по-лесно подвижна. И поддържайте дома си топъл - от 18 до 21 градуса, предлага общопрактикуващият лекар д-р Андрю Уиттамор, клиничен ръководител в Asthma + Lung UK.

Някои изследвания, като например проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, установяват, че имунният отговор - със сигурност при гризачите - намалява при по-ниски температури.

Друг инструмент могат да бъдат дихателните упражнения - идея, предложена за пръв път през 50-те години на ХХ век, когато руският учен д-р Константин Бутейко забелязва, че хората, които дишат през устата си и постоянно прочистват гърлото си, страдат от сухи, дразнещи кашлични спазми.

Вдишването през носа помага за затопляне, овлажняване и филтриране на входящия въздух - казва Ема Тъкър, респираторен физиотерапевт и координатор на рехабилитацията след Ковида във фондация Oxford Health NHS Foundation Trust.

"Когато носът ни е запушен, ние не правим това, което може да ни отърве от дразненето на гърлото и следователно до по-нататъшната кашлица".

Тя предлага да се опитате да направите следното упражнение, което препоръчва на пациентите в своята клиника, а и самата тя прави, когато има продължителна кашлица, за да изчисти лигавицата, която я причинява.

Легнете по гръб на мека повърхност, поставете ръце на корема си и се концентрирайте върху вдишването през носа и придвижването на въздуха надолу към корема, като усещате как той леко се издига и спуска с дишането. "Опитайте се да се концентрирате върху дишането - ние съветваме, че едно нормално, спокойно вдишване е около 450-500 мл. като обем (малко повече от една кутия кола).

Стандартният съвет да се пият много течности през деня е не само защото течността ще успокои и смаже гърлото, за да намали желанието за кашлица, но и защото ще разреди слузта с подобен ефект.

Възможно усложнение на повтарящата се кашлица е въздействието, което тя оказва върху гръдните ни мускули. Силното свиване на мускулите между ребрата, което предизвиква, може да увреди мускулните влакна и да причини болка - казва д-р Наш. За тази цел той предлага "парацетамол или ибупрофен за няколко дни".

Ако имате по-трайна болка - в продължение на три-четири седмици - е важно да я проверите, тъй като тя може да е признак на пневмония - инфекция на белодробната тъкан и дихателните пътища (която може да причини болка при вдишване или издишване). Не подминавайте традиционните средства за защита, казва д-р Банерджи.

Много от средствата от миналото, като мед и лимон или пресен джинджифил в чай - са вид антисептик, който помага на организма да се бори с инфекцията и да се чувствате по-добре.

Ако не сте се чувствали добре и сте били по-малко активни от обикновено, д-р Банерджи повтаря, че е важно да се успокоите през следващите няколко дни или седмици, ако е необходимо.

Важното е, казва той, да се върнете към нормалното си ежедневие бавно - особено при физическите упражнения, не започвайте с предишните темпове. "Върнете се постепенно към това, което сте можели да правите преди да се разболеете.

При физическите упражнения "насилването, преди да сте готови, може да ви върне назад и да ви изтощи още повече", казва д-р Гавин Франсис, общопрактикуващ лекар и автор на книгата "Recovery: Изгубеното изкуство на оздравяването".

"Ето защо е толкова важно да се вслушвате в тялото си и в неговата реакция. Оприличавам това на играта на змии и стълби - лесно е да се приземите на "змията", като се насилвате прекалено силно и бързо и се плъзгате все по-надолу по дъската, далеч от доброто си здраве.

"Възстановяването може да бъде дълго", добавя д-р Банерджи. "Ключът е да си почивате и да се движите умерено."