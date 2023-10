Лейди Гага няма да изплати наградата от 500 000 $ на жената, свързана с отвличането на кучетата ѝ

С ъдия от окръг Лос Анджелис постанови в понеделник, че певицата Лейди Гага няма да трябва да изплати наградата от 500 000 долара, която обеща за безопасното връщане на френските си булдози след инцидент с отвличане на кучетата през 2021 г.

A Los Angeles County judge ruled that singer Lady Gaga will not have to pay out the $500,000 reward that she promised for her French bulldogs’ safe return following a 2021 dognapping incident https://t.co/M0GRPjS56t — CNN (@CNN) October 4, 2023

В решението на съдията се посочва, че Дженифър Макбрайд, една от заподозрените в инцидента от 2021 г., при който кучето на Гага е ранено от изстрел, има "нечисти ръце" и в резултат на това Макбрайд "няма право" на паричната награда.

Лейди Гага дава половин милион долара за откраднатите й кучета

"Въпреки че ищцата твърди, че мотивацията ѝ е била да защити булдозите (а също и да събере 500 000,00 USD), тази предполагаема мотивация не отрича вината ѝ по обвинението, тъй като тя е признала, че е получила булдозите със знанието, че те са крадена собственост", се посочва в решението.

Crime doesn't pay. Lady Gaga will not have to shell out the $500,000 dognapping reward since the woman who filed suit against her was involved in the crime. https://t.co/GATuAmgHtn — TheWrap (@TheWrap) October 3, 2023

След като през април 2021 г. Макбрайд официално е обвинена по делото за отвличане на кучета, през 2022 г. тя завежда дело срещу Гага, чието истинско име е Стефани Германота, като твърди, че певицата е нарушила договора, според който паричната награда ще бъде присъдена без "никакви въпроси" за връщането на кучетата.

В иска като основание за обезщетение са посочени и измама чрез лъжливо обещание и измама чрез въвеждане в заблуждение.

A Los Angeles judge has ruled that Lady Gaga will not have to pay the $500,000 reward to the woman who returned her stolen French bulldogs.https://t.co/yRfNDhDq62 — VT (@VTOfficial) October 3, 2023

Понастоящем Макбрайд е в изпитателен срок от две години, след като се призна за виновна за получаване на откраднато имущество на стойност над 950 долара, според прокуратурата на Лос Анджелис.

Първоначално тя е обвинена в съучастие и получаване на откраднато имущество, но обвинението в съучастие е отхвърлено едновременно като част от споразумението за признаване на вина.