21 години затвор за похитителя на кучетата на Лейди Гага

П охитител на кучетата на Лейди Гага, стрелял по неин служител, беше осъден на 21 години затвор , предадоха осведомителни агенции.

A man who shot Lady Gaga’s dog walker during a violent robbery last year during which two of the singer’s French bulldogs were stolen was sentenced on Monday to 21 years in prison, prosecutors said. https://t.co/1wPAnC8j6e