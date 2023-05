Като рок звезда: Лейди Гага показа стегнато коремче в Ел Ей (СНИМКИ)

Л ейди Гага беше видяна наскоро на разходка из улиците на слънчев Ел Ей.

Тя приличаше на рок звезда в сиво горнище, което беше модерно разкъсано, за да оголи не само изваяния ѝ корем, но и част от сутиена. З7-годишната Гага беше облечена в яке, покрито с малки червени и бели сърца, и черен клин с висока талия.

Стефани Джерманота, както е истинското има не Гага, е дългогодишен клиент на личния треньор на звездите Харли Пастернак.

Още през 2011 г., по време на ранните години на нейната слава, Харли каза, че той тренира Гага чрез 35 минути силови тренировки пет пъти седмично.

Виждането ѝ в Лос Анджелис идва, след като мъж, за когото се твърди, че често е оставял подаръци в дома на Гага, се изправи срещу полицията в имението ѝ в Малибу.

Наскоро нейната охрана извикала полицията, за да съобщи за мъж, който бил в имота. Те задържали мъжа и когато органите на реда пристигнали на мястото, той обяснил, че е там само за да остави цветя.

Източници съобщиха, че органите на реда го е информирали, че не е добра идея да се опитва да даде нещо на Гага. Те също така твърдят, че охраната на Гага е казала на полицаите, че са виждали същия мъж в имота и преди, тъй като той често е оставял малки подаръци за нея.

Може би най-тревожното в случая е, че звездата всъщност е била вкъщи, когато полицията пристигнала, но тя нямала контакт с мъжа, носещ ѝ цветя. Той в крайна сметка не е бил арестуван за инцидента.

