Лейди Гага отбеляза 15-годишнината от първия си албум

Л ейди Гага отбеляза 15-годишнината на първия си албум "Fame" от 2008 г. като издаде негови бледосини плочи и благодари на феновете си в Instagram.

"Благодаря ви за 15 години ⚡️❤️ #thefame", написа Гага в Instagram заедно с видеокомпилация с кадри от времето, когато за първи път се появява на музикалната сцена, докато промотира албума и изпълнява хитове от него.

Възходът на мегазвездата започва с този албум. От него са първите ѝ хитове "Just Dance" и "Poker Face" , които заемат първо място в класацията на "Билборд", и "Love Game" и "Paparazzi", които се класират в първата десетка. Самият албум достига второ място в класацията на "Билборд", но оглавява седем седмици британската класация. Той става шест пъти платинен и получава пет номинации за "Грами", включително за албум на годината, като се налага в категорията за най-добър електронен/денс албум и най-добър денс запис за "Poker Face". "Fame" се смята за един от най-великите дебютни поп албуми.

След отличните отзиви Лейди Гага го преиздава в делукс версия "The Fame Monster" следващата година, от който са хитовете "Bad Romance", "Telephone", "Alejandro".

Освен с провокативния си вид, Лейди Гага е известна и с това, че работи в разнообразни музикални жанрове. Освен поп, денс-поп, софтрок, електророк и технопоп в индивидуалните си албуми, записва джаз класики с Тони Бенет – "Cheek to Cheek" от 2014 г. и "Love for Sale" от 2021 г.

