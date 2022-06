Легендарният музикант Пол Маккартни стана на 80 години

П ол Маккартни отбеляза днешния си 80-и рожден ден с концерт в Ню Джърси в четвъртък, на който го поздравиха негови известни приятели и 60 000 почитатели, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Подобно на няколко други представители на поколението с мотото "надявам се да умра, преди да остарея",

сред които Боб Дилън, "Ролинг стоунс" и бившия бийтъл Ринго Стар, Маккартни продължава да работи и да изнася концерти.

"Той притежава младежка буйност, която е неостаряваща",

казва Боб Спиц, биограф на "Бийтълс". "Все още има нещо от това 21-годишно момче, което прозира във всичките му изпълнения".

Не може да се отрече обаче, че времето му се е отразило. Гласът му не е същият, трудно достига високите тонове, показа краткото му турне в САЩ. Но публиката му прощава това и е убедена, че той още има какво да предложи.

Спрингстийн се присъедини на сцената към Пол Маккартни на стадион "Метлайф" в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси, в четвъртък,

а публиката спонтанно изпя "Happy Birthday"', още преди Джон Бон Джоуви да извади букет от балони по време на биса.

So they say it's your birthday… happy birthday Beatle Paul pic.twitter.com/2dScJbgGZu — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 18, 2022

За да отбележи рождения ден на легендарния музикант, блогът Стереогъм покани 80 артисти да изберат любимата си песен на Маккартни

и изборът беше много разнообразен - от парчето отпреди "Бийтълс" - "In Spite of All the Danger'' от 1958 г., до песента му с Риана и Кание Уест от 2016 г. "FourFiveSeconds''.

Дейвид Кросби и Дан Ауербах от "Блек кийс" заложиха на "Eleanor Rigby''.

Шоуменът Уейн Койн от "Флейминг липс" избра "Magical Mystery Tour". Стив Ърл предпочете "Every Night'', а Джо Елиът от "Деф Лепард" - "Little Lamb Dragonfly". Мнозина отбелязаха, че е несправедливо да се избира само една песен.

Джеймс Пол Маккартни е роден на 18 юни 1942 г. в Ливърпул в скромно семейство. Майка му умира, когато той е на 14 години.

На следващата година Пол се запознава с Джон Ленън и свири с него в група "Куоримен", която по-късно се превръща в "Бийтълс" с включването на Джордж Харисън и Ринго Стар. Четирите момчета с емблематични прически отприщват истерията на феновете. "Бийтълмания" завладява света.

Заедно с Джон Ленън Маккартни композира големи хитове като "Hey Jude" и "Penny Lane", и разбира се "Yesterday", записан в 1600 различни версии.

Приятелството от детинство обаче се разпада. Заснемането на филма "Let It Be" по едноименния албум на 10 април 1970 г. възвестява предсмъртния звън на ливърпулската четворка, за голямо отчаяние на феновете ѝ.

Маккартни основава група "Уингс" със съпругата си, фотографката Линда Ийстман на клавишни.

С нея бившият любител на ЛСД става баща и вегетарианец. Двойката отглежда четири деца, Мери, Стела - която впоследствие става известна модна дизайнерка, и Джеймс и Хедър, родени от предишен брак на Линда.

След 29 години брак, през 1998 г., Линда губи битката си с рака на гърдата.

Със съкрушено сърце Пол се отдава на различни каузи - за опазване на околната среда, за правата на хора и животни. Маккартни прави опити за изява в класическата музика, рисуването, скулптурата.

Музикантът се запознава с Хедър Милс, бивша манеканка с отчасти ампутиран крак след инцидент.

Двамата се женят през 2002 г. От брака си с нея, приключил с бурен развод през 2008 г., Пол Маккартни има дъщеря, Биатрис.

През октомври 2011 г. Маккартни се жени за американката Нанси Шевъл

- наследница на богат предприемач. Според "Сънди таймс" състоянието на двойката възлиза на 865 милиона лири (над 1 милиард евро).

Сред многобройните отличия, които Пол Маккартни е получил по време на дългата си и успешна кариера, са 18 награди "Грами"

и рицарско звание от кралица Елизабет Втора през 1997 г.

Другият жив член на "Бийтълс" - 81-годишният Ринго Стар, също продължава да се изявява на турнета.