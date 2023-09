Легендарният Кронът: Как френският сладкиш завладя Ню Йорк

З а любимия кронът в Ню Йорк се носят легенди. Никой друг сладкиш не си е спечелил подобно признание и не е предизвиквал такава истерия в последно време! Създаден за първи път през 2013 г. от магьосника на сладкишите Доминик Ансел, кронът се превърна в синоним на Ню Йорк.

Как кронът​ стигна дотук?

Всичко започва, когато Ансел осъзнава, че в пекарната му не се предлага най-разпространената американска класика - поничката. Ансел създава вариация на сладкиша, от която остава поразен - люспест кроасан във формата на поничка, печиво, с което е израснал като дете в провинциална Франция.

Съчетаването на тестото за кроасан с формата на поничка се оказало по-сложно от очакваното. Необходимо е било да бъдат изработени и тествани повече от десет варианта в продължение на три месеца, преди Ансел да бъде доволен от рецептата за кронът , която използва днес.

First Kronut of my life tonight, and it’s AMAZING. pic.twitter.com/imB6Cc00sR