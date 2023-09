"Кървавата Мери" и състоянието, от което е страдала

П ървото такова състояние, подробно описано, е това на Кралица Мери от 1555 г. Необичайното разстройство може да накара тялото на жената да имитира признаци на бременност - от липса на менструален цикъл до подут стомах.

През април 1555 г. кралица Мери I - по-известна в историята като "Кървавата Мери" - се уединила, докато очаквала раждането на първото си дете. На 38 години най-голямата дъщеря на крал Хенри XIII отчаяно се нуждаела от наследник, за предпочитане от мъжки пол, за да осигури съюз с Испания и да продължи католическото управление в Англия. Това наистина криело високи рискове.

Все пак и Мери, и нацията били оптимисти. Година след като се омъжила за Филип II от Испания, кралицата изглеждала бременна - гърдите и коремът й били подути и тя съобщавала симптоми като сутрешно гадене и движения в утробата си. Поради това детската стая била подготвена, дойките били на повикване, а писмата с обявления подготвени и подписани. Останало да бъдат попълнени само датата на раждане и пола на детето.

И все пак „с изминаването на седмиците настроението стигнало до отчаяние“, пише Анна Уитлок. Разпространили се слухове, че кралицата е мъртва или че детето е починало и на негово място ще бъде представено друго.

Истината обаче се оказала малко по-различна. Въпреки всички симптоми, Мери никога не е била бременна и имала нещастието да бъде първият добре документиран случай в историята на много рядкото състояние, наречено псевдоциезис.

Понякога наричана фалшива, истерична или фантомна бременност, псевдоциезата проявява повечето или всички симптоми на бременност, но няма фетус.

„Страдащата няма менструален цикъл, гърдите й стават по-големи и може дори да започнат да отделят мляко, а стомахът е подут“, казва Мери Симан, почетен професор в катедрата по психиатрия на Университета в Торонто. Тези физически прояви също са съпътствани от умора, гадене и често уриниране.

„Тялото на жената действа сякаш тя е бременна и тя започва да вярва, че е бременна, без да знае, че това е заблуда“, казва Симан, която дълго е изучавала психичното разстройство.

Повечето случаи имат психологически и физиологични аспекти. Диагностичният наръчник на Американската психиатрична асоциация, DSM-5-TR, поставя псевдоциезата в категорията на други специфични соматични симптоми, заедно с трудни за категоризиране разстройства като тревожно разстройство, хипохондрия или синдрома на Мюнхаузен

Колко често се среща псевдоциезата?

През 2007 г. преглед в International Journal of Reproductive BioMedicine изчислява, че има между един и шест случая на 22 000 бременности в Съединените щати. Това е огромен спад от 1940 г., когато статистиката показвала един случай на псевдоциезис на 250 бременности - точно колкото е вероятността за естествено зачеване на близнаци.

Тези числа са драстично по-високи извън САЩ.

„Има части от Африка, например, където бременността е много ценена и медицинските грижи са труднодостъпни, така че псевдоциезата не е нещо необичайно“, казва Симан, която се е сблъскала с около такива 20 случая в практиката си от 1960 г. насам.

Благодарение на съвременната медицина и широката разпространеност на ултразвук, много малко случаи на псевдоциезис днес остават неоткрити до „раждането“.

„Псевдоциезата е трудно за изучаване състояние“, казва Симан, защото е рядко и може да има усложнения за психичното здраве на пациента. Но има един общ симптом: „Пациентката обикновено, отчаяно иска да забременее.“

Освен бебе, бременността може да осигури на жената и други ползи - по-добра грижа, внимание и дори уважение. „Затова не е изненадващо, че псевдоциезата се среща по-често в култури, където се очаква омъжените жени да раждат деца“, казва Симан.

Все още мистериозно състояние

„Медицината, дори в областта на акушерството и гинекологията, няма добро разбиране за псевдоциезата“, казва Шанън М. Кларк, специалист по фетална медицина на майките в медицинския филиал на Тексаския университет, който се е срещал със случаи на фалшива бременност.

