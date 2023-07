Защо появата на дете може да разтърси брака

Х оли знаела, че животът й ще се промени, когато стане родител. И когато първият й ултразвук показал, че е бременна с две бебета, тя знаела, че това ще промени нещата още повече. Това, за което не била подготвена обаче било точно колко щяла да се промени връзката й с партньора й с когото живеели заедно от пет години. Скоро след раждането между тях започнали "взривоопасни" спорове. Станало дума дори за раздяла.

Having a baby can rock a marriage – and life post-children can be a challenge https://t.co/PO2qdPUuAe — Centre of Perinatal Excellence (@COPEorg) June 29, 2023

Един от основните фактори, които Холи посочва като сеещ раздор бил разпределението на отговорностите. Партньорът й вършел по-голямата част от домакинските задължения: чистене, пране, готвене. Но тя се нуждаела от повече помощ със самото родителство. „Беше ми направено спешно цезарово сечение. Тялото ми се разпадаше. Хранех две бебета почти постоянно, без да спя. И ако някое от тях плачеше, той просто казваше: „О, те искат теб“, вместо да ме отмени“, каза тя. „Таях толкова много гняв към него.“

Оказва се, че повече родители, отколкото си даваме сметка, споделят опита на Холи.

Изследванията показват, че по-голямата част от връзките се променят драстично след раждане на бебе. Проучване от 2021 г. на университета в Борн показа, че средно, удовлетворението от връзката варира с времето, като намалява през първите 10 години съвместен живот – независимо дали двойките са родители, или не.

Но удовлетворението намалява по-бързо при родителите, отколкото при двойките, които не са родители. Междувременно, колкото повече деца имат двама души толкова повече намалява удовлетворението от връзката. Най-малко щастливи са майките на бебета: 38% от омъжените майки са много удовлетворени, но доволните омъжени жени без деца са 62%.

Не е изненадващо, че родителството представлява предизвикателство за партньорството. За по-голямата част от двойките това, което психолозите наричат „защитни“ фактори за една връзка – като общуване, интимност и време заедно – понасят сериозен удар, когато се роди едно бебе. Добавете към това допълнителен стрес като лишаване от сън, финансови затруднения и често се получава невъзможно за решаване уравнение.

Just Pinned to #momlife: Feeling bitter towards your partner after having a baby? Keep your marriage strong with these expert tips! https://t.co/NmDHyOM2sx pic.twitter.com/Os6LqbCUsu — TWL Working Moms (@TeachWorkoutLve) June 20, 2018

И все пак този дълбок разрив в брака все още шокира много нови родители и то до голяма степен, защото рядко се говори за това явление.

Според експерти и двойки, пренаталните курсове рядко засягат темата. Социалните медии пък източник на идеализирани представи за всичко. Там виждаме едни усмихнати родители с техните сладки бебета. Дори приятелите и семействата ни внимават и избягват да споделят опита си и да говорят на темата, страхувайки се, че това може да ще накара близките им да се обърнат срещу партньора си.

Резултатът е, че родителите се чувстват изолирани и засрамени от трудностите, през които преминават и е по-малко вероятно да потърсят помощ – което може да направи предизвикателствата във взаимоотношенията още по-лоши и задълбочени.

Пукнатини във връзката

Да станеш родител не е единствената причина за всички конфликти, казва Стейси Шерел, семеен терапевт в Калифорния. Преди бебето двойките обикновено имат повече време да се съсредоточат върху предизвикателства в отношенията като лошата комуникация. Това обаче става зачително по-трудно, когато прибави дете.

„Трябва да забавите темпото и да обедините усилия, а всички онези проблеми просто седят там и ви чакат, не изчезват при появата на детето“, казва Шеръл, която често работи с двойки. „Сексуалният ви живот не върви добре? Вероятно няма да се оправи когато имате дете.“

„Междувременно поведение, което преди сте намирали за „малко досадно“ преди децата, може да се превърне в огромен проблем след това. Ако единият партньор обича да играе видео игри например, това може да не е проблем преди децата, защото другият човек може да отдели малко време за себе си. Но след децата, човекът с видеоигрите, може да кара другия се чувства изоставен като родител“ допълва Шеръл.

Важно е да се отбележи, че конфликтите не възникват само във връзки, които вече са били проблемни – те могат да засегнат и двойки, които са намирали взаимоотношенията си за стабилни. "Да кажем, че имате най-здравата връзка в целия свят", казва Шеръл. "Все още ще се налага да поддържате тази свързаност и да разговаряте за нещата, които се изострят в родителството."

Джанси Дън и съпругът й се изправили точно пред такова предизвикателство. Двамата живеят в Ню Йорк, а Джанси е журналистка и автор на книгата „Как да не мразиш съпруга си след като имате деца“. Когато забременяла, тя и съпругът й били женени от 10 години.

„Мислехме, че сме отработили всички – или поне повечето от – предизвикателствата в нашата връзка и че имаме хубава, здрава основа, върху която да изградим семейство“, казва тя.

You're glowing!☀️ But you still have some questions. ⁉️ Join us for OH, Baby! on January 31 and you'll learn what to expect after bringing home your little one and discover ways to keep your marriage strong. Sign up: https://t.co/FUXGzLUxHW #preggo #ohbaby #babyprep pic.twitter.com/wwrs3MKniK — First Things First (@FTFCha) January 7, 2019

Те мислели, че новите им роли ще зпаснат безпроблемно в живота им. Съпругът й поел половината домакинска работа, така че тя предположила, че родителските грижи също ще бъде разделени равномерно. Вместо да обсъждат потенциалните проблеми, които биха могли да възникнат, те прекарали времето си в разговори за това в какъв цвят ще боядисат детската стая и как ще кръстят бебето.

След като е родила обаче Дън казва, че "ги заляло цунами от нереалистични очаквания, умора и негодувание един към друг". Тя бързо се озова в ролята на родител „по подразбиране“. Разочарована и откривайки, че опитите за комуникация водят само до скандали, тя започнала да обмисля раздяла.

Никога не свършва добре ако се обвиняваме

Стресът от полагане на грижи, включително начинът, по който той често затвърждава традиционните роли на полоевте, не са единствените предизвикателства за двойките, които имат дете. Раждането на бебе често води до промяна на идентичността при всеки родител поотделно, както и заедно, което може да създаде значителни предизвикателства.

„Нямаш представа как ще се промени самоличността ти, докато не родиш детето си“, казва Шеръл. „И така, изведнъж започнаха да ме интересуват неща, които не ме интересуваха преди. И се появяват въпроси, както веднъж ме попита на партньорът ми: „В какво се превърна? Защо изведнъж толкова те дразни, че играя видео игри?“. Вие ставате нов човек – и вашият партньор трябва да приеме такава огромна промяна."

6 Ways to Keep Your Marriage Strong After Baby https://t.co/JDqqqeThW3 pic.twitter.com/DENtbeucQv — 1st Time Parent Mag (@1stTmParent) July 12, 2018

Феноменът е добре проучен сред майките и се нарича матресценция. И тези промени, които варират от хормонални, които засягат поведението до тези, които променят тялото, често започват по време на бременност. За родителя, който не е раждал, тази трансформация на партньора му още преди дори бебето да се е появило може да бъде объркващо и дезориентиращо.

Проблемите с психичното здраве също са често срещани в пренаталния и следродилния период и могат да създадат допълнителни предизвикателства. Постнаталната депресия, например, засяга една на всеки четири майки и един на всеки десет бащи.

Задължително удовлетворение

Въпреки че е обичайно двойките да се чувстват по-малко удовлетворени или да изпитат повече предизвикателства след като имат дете, много родители не говорят за тези проблеми – камо ли да търсят помощ.

Дън се колебаела, когато говорела с приятелите си за брачните си проблеми. „Просто се чувствах твърде неудобно. И мислех, че всички останали се справят по-добре от мен“, казва тя.

След като започнала да прави проучване и да пише книгата си, тя осъзнала, че това съвсем не е така: около 95% от двойките, с които разговаряла, споделяли, че са имали сериозни проблеми след раждането на детето им, но се чувствали така сякаш са единствени. „Наред с всичко останало, през което преминават младите родители, е срамът“, казва Дън.

Някои двойки не могат да се възстановят след тези конфликти и стигат до раздяла – дори когато са положили много усилия, за да спасят отношенията си.

Често ключът към здравата връзка може да е подхранването на онези „защитни“ фактори, които създават положителни отношения между двойките - ясната, открита комуникация; чувство за разбиране и утвърждаване; прекарване на време заедно поне веднъж седмично; и реалистичните очаквания (по-специално, да не се вярва, че партньорът трябва да е идеален във всяко отношение, по всяко време).

Въпреки това, лекотата, с която двойките могат да определят приоритетите на своите взаимоотношения, е различна. Някои може да имат време и средства за терапия или пък да се възползват от помощ при отглеждането на децата, за да прекарват времето си заедно, други обаче може да нямат възможност да го правят редовно. Независимо от начина, по който двойките в конфликт могат да поддържат отношенията си, Бюлер казва, че е важно да се действа възможно най-бързо.

Четиринадесет години след раждането, Дън и нейният партньор намерили своя път един към друг и все още са заедно. Тя казва, че това се дължи до голяма степен на терапевт, който й казал, че „конфликтите възникват при липсата на яснота“.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.