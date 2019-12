Куче на 18 хил. години поставя много въпроси пред учените

Р уски учени откриха много добре запазено праисторическо кученце, за което се смята, че е живяло преди 18 000 години. То е намерено миналата година в бучка лед край град Якутск, Русия.

Откритото животно е необичайно добре запазено.

18,000-Year-Old Puppy Found Frozen in Ice Is 'Oldest Confirmed Dog' Ever https://t.co/bxjuUgigkh