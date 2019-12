Езеро се изпразни за няколко часа в Гренландия

У чени наблюдаваха в реално време как езеро върху леда в Гренландия се изпразва за няколко часа, след като водата се процежда през големи цепнатини, предаде Франс прес. Това може да стане често срещан феномен вследствие на климатичното затопляне.

Ледът в Гренландия може да достигне дебелина 1 километър, а през лятото е обичайно част от ледената покривка да се стопи и да се появят езера. След това е възможно да се образуват цепнатини, през които водата да стигне до основата на ледника.

Трудно е да се наблюдава директно феноменът, но гласиолози от университета в Кеймбридж са имали тази възможност, когато стигнали до ледника Стор в западната част на Гренландия през юли 2018 г.

Няколко часа след пристигането им две трети от езерото, т.е. 5 милиона литра вода изчезнали за 5 часа в почвата.

Снимки от въздуха, направени преди и след случилото се от малък дрон на изследователския екип, показват как тъмносин водоем с кръгла форма се свива и се превръща в светлосин с по-малка дълбочина.

"Дронът ни позволява да съберем информация за труднодостъпни райони", заяви Том Чъдли от екипа.

