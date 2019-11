Учен обяви, че е открил живи насекоми на Марс

П рофесорът по ентомология Уилям Ромозер в Университета на Охайо обяви, че е открил индикации за наличието не само на останки от насекоми на Марс, но и на живи в момента "насекомо-подобни" и "рептило-подобни" организми. И макар всичко това да звучи като сатирична новина, то е публикувано и на официалния сайт на университета.

Ромозер аргументира откритието си чрез анализ на множество снимки, които е направил марсоходът Curiosity. Той е провел анализите си в продължение на няколко години, като използва публикуваните от НАСА снимки.

Ромозер твърди, че на кадрите има много примери за форми, които наподобяват както живи насекоми и рептили, така и фосили на такива животни. "Имало е и все още има живот на Марс", казва Ромозер. Според него снимките показват разнообразие от насекоми, които наподобяват тези, които се намират на Земята.

Има множество снимки, които показват ясно формите на живите организми, детайли за структурата на телата им и др. Някои дори изглежда сякаш са уловени в момент на полет. Ромозер казва, че някои от летящите насекоми, които е идентифицирал, наподобяват земните пчели по структура и тип на полет. Ученият е забелязал и вкаменелост на животно, което прилича на змия.

Ромозер има доста голям опит в ентомологията, като 45 години е професор в Университета на Охайо. Почти 20 години той е и помагал в изучаването на болести в един от научните центрове на американската армия.

This is from the report: "Direct evidence of identifiable life forms"



As our talented writer @akooser suggests, it seems a bit like pareidolia gone mad. Seeing Jesus in burnt toast we can laugh at, but a scientific report for something as huge as aliens existing? Carn. pic.twitter.com/IouhI99YD7