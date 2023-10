Филмът за турнето "Еras" на Тейлър Суифт излезе ден по-рано

П оп звездата Тейлър Суифт организира премиера на филма за своето световно турне „Eras Tour“ само за свои фенове и други знаменитости, малко след като обяви, че филмът ще излезе в кината един ден по-рано от предвиденото поради „безпрецедентното“ търсене на билети, съобщи Ройтерс.

Продукцията „Taylor Swift: The Eras Tour“ трябваше да излезе в кината по целия свят в петък, 13 октомври, но големият интерес накара изпълнителката да добави по-ранни прожекции в САЩ и Канада.

Taylor Swift and Beyoncé at the ERAS TOUR film premiere. pic.twitter.com/e8XaiHA1Ou

Допълнителни прожекции ще има и през уикенда, каза Суифт.

В сряда вечер Суифт се появи на червения килим на премиерата на филма в бледосиня рокля без презрамки. Тя позира за селфита с феновете, спечелили места в една от тринадесетте зали в кино в Лос Анджелис.

Taylor Swift stuns at the Eras Tour movie premiere. pic.twitter.com/xBKUyrkCPM

В тълпата бяха и известни личности като комикът Адам Сандлър, актрисата от сериала „Закон и ред“ Маришка Харгитай и звездата от филма „Барби“ Симу Лиу, който носеше гривни за приятелство, точно като много от феновете на Суифт.

На снимка от премиерата, публикувана от Суифт в социалните мрежи, се вижда и Бионсе.

Тейлър Суифт благодари на феновете за подкрепата им по време на турнето „Eras“, което досега пожъна огромни успехи.

Taylor Swift and her dancers posing for photos at the Eras Tour movie premiere.



pic.twitter.com/ymzW4JAwXb