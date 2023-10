Криза на психичното здраве във Франция

П сихичното здраве на французите, особено на младите хора, продължава да се влошава и през 2023 г., което е постоянна тенденция от септември 2020 г. , в разгара на пандемията от COVID-19, предаде АФП.

По повод Световния ден на психичното здраве, отбелязван на 10 октомври, Френската агенция за обществено здраве съобщи, че търсенето на спешна помощ заради разстройства на настроението и мисли за самоубийство "рязко се е увеличило през 2021 и 2022 г. и оттогава остава на високо ниво".

