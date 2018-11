@ivankatrump stunned in a pink @rodarte gown at the #statedinner #ivankatrump #rodarte #firstdaughter #french #presidenttrump #ivankatrumpstyle #usa #maga #trump #style #michaelkors #melaniatrumplookbook #styleblogger #fashion #fashionblogger #firstladyofstyle

A post shared by melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) on Apr 24, 2018 at 5:16pm PDT